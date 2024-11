VIDEO: Chelsea sa dočkala ligovej výhry ešte v novembri. Využila zlú formu nováčika

Plný bodový zisk "The Blues" zariadili gólmi Nicolas Jackson a kapitán Enzo Fernandez. Výsledok upravil v piatej minúte nadstaveného času druhého polčasu z pokutového kopu Jordan Ayew.

Pre hlavného trénera hostí Enza Marescu to bol návrat do klubu, ktorý v uplynulom ročníku dotiahol späť do najvyššej anglickej súťaže.