VIDEO: Haaland na svoje jubileum nebude spomínať v dobrom. City utrpeli krutú prehru

TASR|31. aug 2025 o 17:22
Prvé body v sezóne oslavuje aj West Ham.

LONDÝN. Futbalisti Manchestru City podľahli v nedeľnom dueli 3. kola Premier League Brightonu 1:2.

Svoj jubilejný 100. zápas v anglickej najvyššej súťaži okorenil gólom nórsky útočník City Erling Haaland, domáci však po prestávke otočili skóre.

Po ruke Matheusa Nunesa v 65. minúte sa po štandardnej situácii pískala penalta pre domácich, ktorú skúsene premenil stredopoliar James Milner.

Tridsaťdeväťročný Angličan sa tak stal druhým najstarším strelcom gólu v histórii PL. Zaujímavosťou je, že druhé miesto drží aj v rebríčku najmladších strelcov.

O víťazstve domácich rozhodol po protiútoku v 89. minúte striedajúci Nemec Brajan Gruda.

VIDEO: Víťazný gól Brightonu

Prvé body v sezóne si pripísal West Ham United. Na štadióne City Ground zdolal Nottingham Forest 3:0.

Všetko podstatné sa udialo až v závere duelu, kedy sa postupne v drese hostí presadili Jarrod Bowen, Lucas Paqueta a Callum Wilson.

Premier League - 2. kolo:

Nottingham Forest - West Ham United 0:3 (0:0)

Góly: 84. Bowen, 88. Paqueta (z 11 m), 90+1. Wilson

FC Brighton - Manchester City 2:1 (0:1)

Góly: 67. Milner (z 11 m), 89. Gruda - 34. Haaland

Tabuľka Premier League

Premier League

    dnes 17:22
