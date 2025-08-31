VIDEO: Haaland na svoje jubileum nebude spomínať v dobrom. City utrpeli krutú prehru

LONDÝN. Futbalisti Manchestru City podľahli v nedeľnom dueli 3. kola Premier League Brightonu 1:2.
Svoj jubilejný 100. zápas v anglickej najvyššej súťaži okorenil gólom nórsky útočník City Erling Haaland, domáci však po prestávke otočili skóre.
Po ruke Matheusa Nunesa v 65. minúte sa po štandardnej situácii pískala penalta pre domácich, ktorú skúsene premenil stredopoliar James Milner.
Tridsaťdeväťročný Angličan sa tak stal druhým najstarším strelcom gólu v histórii PL. Zaujímavosťou je, že druhé miesto drží aj v rebríčku najmladších strelcov.
O víťazstve domácich rozhodol po protiútoku v 89. minúte striedajúci Nemec Brajan Gruda.
VIDEO: Víťazný gól Brightonu
Prvé body v sezóne si pripísal West Ham United. Na štadióne City Ground zdolal Nottingham Forest 3:0.
Všetko podstatné sa udialo až v závere duelu, kedy sa postupne v drese hostí presadili Jarrod Bowen, Lucas Paqueta a Callum Wilson.
Premier League - 2. kolo:
Nottingham Forest - West Ham United 0:3 (0:0)
Góly: 84. Bowen, 88. Paqueta (z 11 m), 90+1. Wilson
FC Brighton - Manchester City 2:1 (0:1)
Góly: 67. Milner (z 11 m), 89. Gruda - 34. Haaland