Maroši nevychytal favorita, Slováka prekonal historicky najmladší Liverpoolčan

LIVERPOOL. Anglický futbalista Kaide Gordon je od nedele historicky najmladší strelec FC Liverpool v FA Cupe.

Sedemnásťročný stredopoliar prispel v zápase 3. kola gólom k víťazstvu 4:1 nad treťoligovým Shrewsbury Town, keď sa v 35. minúte postaral o vyrovnanie.

Prihrávku od Conora Bradleyho do šestnástky najprv napálil do obrancu, no následne loptu úspešne dorazil za slovenského brankára Marka Marošiho.