Liverpool je pred nami o šesť rokov, vravel po prehre tréner Manchestru United Rangnick

"The Reds" vychádza všetko na čo siahnu. Postúpili do semifinále Ligy majstrov, triumfovali v Ligovom pohári a v semifinále FA Cupu v sobotu vyradili aj Manchester City. Môžu tak triumfovať ešte v štyroch sezónnych súťažiach.

Dočasný kouč tímu z Manchestru zároveň priznal, že neprítomnosť Ronalda nie je ospravedlnením za predvedený výkon. Pripustil, že jeho mužstvo momentálne nemôže s elitou anglickej ligy súperiť.

"Nie sme dostatočne dobrí, aby sme mohli vziať body Liverpoolu. Dnes nám ukázal svoj kaliber. Je to sklamanie, trápnosť, možno poníženie. V prvom polčase bolo vidno, že sme na to nemali. Neboli sme nikde. Pokojne sme mohli postaviť aj sedem obrancov a nič by to nezmenilo.

Liverpool je pred nami o šesť rokov. Keď prišiel Klopp, tento klub sa posunul na úplne inú úroveň. To sa musí stať aj v United v letnom prestupovom období," priznal kouč, ktorého po sezóne nahradí Holanďan Erik ten Hag.