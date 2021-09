Angličania už nie sú stopercentní. Tréner čelí kritike, že nestriedal

Napriek tomu stále suverénne vedú tabuľku a približujú sa k postupu do Kataru z prvého miesta, podľa trénera Garetha Southgatea však čaká jeho tím do konca kvalifikácie ešte veľa práce.

Anglicko nevyužilo v zápase striedanie prvýkrát od semifinále ME 1996.

"Totálne sme kontrolovali priebeh stretnutia. Áno, môžete poslať na ihrisko nových hráčov, aj keď to nie je v závere jednoduchý zápas. No my sme vedeli, že ak vyhráme, sme jednou nohou v Katare. To sa nestalo a máme tak pred sebou stále veľké množstvo práce," povedal Southgate.