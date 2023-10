Nedokázali to 8 rokov. Zdolali sme najlepší tím na svete, teší sa Arteta

LONDÝN. Futbalový tréner Mikel Arteta verí, že nedeľňajšie víťazstvo jeho Arsenalu nad Manchestrom City 1:0 môže byť dôležitý krok v snahe získať majstrovský titul v Premier League.

Jeho tím zvládol taktický duel, ktorý priniesol minimum gólových príležitostí a vďaka gólu Gabriela Martinelliho zdolal tohto súpera v lige prvýkrát od decembra 2015.

"Je to skvelý pocit. Bolo to naozaj veľa rokov, počas ktorých sme nad nimi nezvíťazili, no dnes môžeme povedať, že sme zdolali najlepší tím na svete," citovala Artetu agentúra AFP.