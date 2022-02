Uvidíme v akom bude stave po oslavách, vravel Klopp o návrate Maného

LIVERPOOL. Po oslavách titulu na Africkom pohári národov sa senegalský futbalista Sadio Mane vrátil do svojho klubu FC Liverpool.

Na súpiske anglického tímu by tak mohol figurovať už v nedeľnom zápase Premier League na trávniku FC Burnley, informovala agentúra AP.

Mane priviedol svoju krajinu k prvého titulu na kontinentálnom šampionáte. V úvode finálového súboja proti Egyptu síce nepremenil jedenástku, no po bezgólovom priebehu to bol práve on, kto v penaltovej lotérii rozhodol o triumfe "Levov od Tarangy".