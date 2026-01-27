Kam sa podel Strelec? Jeho kolega gólovo explodoval a Middlesbrough hľadá útočníka

Január nepatrí k jeho obľúbeným mesiacom. Dávid Strelec si plánoval presne pred rokom odchod z bratislavského Slovana.
Priznal, že anglický druholigový Middlesbrough poslal na Slovensko lákavú ponuku. Kluby sa však nestihli dohodnúť a jeho prestup stroskotal.
„Cítim sa fantasticky, nikdy mi nebolo lepšie,” odpovedal ironicky slovenský útočník. „Bude sa musieť vrátiť hlavou na zem. Do leta tu určite bude,” skonštatoval tréner Vladimír Weiss a tak sa aj stalo.
Až v lete 2025 zamieril do svojho preferovaného klubu, kde v prvej polovici sezóny strelecky neohúril, no ani nesklamal.
Špekuluje sa o príchode nového útočníka
Najnovšie nebude spomínať s úsmevom ani na január 2026, a to pre natiahnutý zadný stehenný sval, ktorý ho vyradil zo zostavy druholigového anglického mužstva v posledných siedmich zápasoch. Má ísť o podobné zranenie, ktoré ho trápilo v marci 2025.
V drese Middlesbrough stihol Strelec odohrať doposiaľ 15 zápasov, v ktorých strelil tri góly, z toho dva pod vedením Kima Hellberga. Švédsky kouč mal so slovenským útočníkom veľké plány.
Medzi 20. decembrom a 1. januárom odohral britský klub štyri zápasy v rade bez streleného gólu, pričom v dvoch figuroval v základnej zostave aj Strelec.
V posledných piatich dueloch však Middlesbrough strelil až 14 gólov a na lídra tabuľky Championship Coventry City stráca už len tri body.
Pri viac než mesačnej absencii Strelca sa v britských médiách začína špekulovať o príchode nového útočníka.
Na inej pozícii by ho obmedzili
„V ideálnom prípade pridá Boro ešte pred koncom prestupového okna do svojho kádra útočníka," píše novinár Craig Johns z regionálneho portálu Teeside Live.
„Posledný týždeň môže priniesť veľa prekvapení. Dávid Strelec a Kaly Sène sa doteraz trápili, ale sú blízko k návratu po zranení," doplnil.
Odchovanec bratislavského Slovana odohral pod koučom Hellbergom päť zápasov, v ktorých skóroval dvakrát. V oboch prípadoch otvoril skóre stretnutí.
„Je skvelý v nábehoch za obranu. Je kvalitný v dostávaní sa do pokutového územia. Je silný, je rýchly. Myslím si, že je skvelá deviatka," ozrejmil Hellberg Strelcov post v základnej zostave Middlesbrough.
„Z tejto pozície sa niekedy vie posunúť hlbšie, ale myslím si, že by ste ho obmedzili tým, ak by ste z neho spravili desiatku," doplnil.
Švédsky tréner má cit pre Strelcove futbalové kvality, na rozdiel od situácie v prvom zahraničnom pôsobisku slovenského útočníka.
Taliani nedokázali Strelca využiť
V auguste 2021 mal talentovaný futbalista Slovana zbalené kufre. Chcel odísť do zahraničia. „Je to na klube. Ponuku má, čakám už len na rozhodnutie,” povedal Strelec v tom čase.
Slovenský majster ho nakoniec predal talianskej Spezii, pričom za neho v tom čase zinkasoval 2,3 milióna eur.
Športový riaditeľ Spezie veril, že zo Strelca bude veľký objav. Tréneri Thiago Motta a Luca Gotti nad ním nakoniec zlomili palicu.
„Myslím, že tréner (Motta) ho vyradil z jeho pozície," tvrdil pre Sportnet taliansky novinár Guido Lorenzelli z denníka Calcio Spezia.
„Strelec je útočník, ktorý môže hrať aj pod hrotom, ale nie ako krídelník, kde ho zatiaľ vidí Thiago Motta,“ pokračoval Lorenzelli.
Časté zranenia ho môžu stáť miesto v zostave
V sezóne 2021/2022 odohral slovenský útočník len tri zápasy na pozícii útočníka v Spezii. Štyrikrát hral na ľavom krídle, trikrát na pravom a raz pod hrotom.
„Viem, že môže hrať ako útočník, ale momentálne mám v tejto úlohe iných hráčov s rôznymi charakteristikami," ozrejmil svoje rozhodnutie Thiago Motta.
„Myslím si, že nám (Strelec) môže priniesť niečo dôležité aj pri čiarach. Má inštinkt útočiť do otvoreného priestoru a vie, ako prinútiť spoluhráčov, aby ho našli," doplnil bývalý skvelý taliansky stredopoliar.
Najnovšie sa zdá, že Kim Hellberg číta Strelcove silné stránky lepšie než Taliani.
Slovenského útočníka doposiaľ len chválil, no časté absencie pre zranenie alebo súčasná skvelá forma ofenzívneho kolegu Tommyho Conwaya (tri góly v posledných dvoch zápasoch, pozn. red.) môžu Dávida Strelca pripraviť o miesto v hierarchii útočníkov Middlesbrough.