Tottenham čaká veľká skúška. Pomôže svojmu úhlavnému rivalovi v boji o titul?

Aston Villa v pondelok hostí Liverpool a následne navštívi Crystal Palace. Tottenham čaká okrem City ešte záverečný duel proti zostupujúcemu Sheffielduu United.

Spurs, ktorí zaostávajú za Villou o štyri body, budú potrebovať šesť bodov, aby si zachovali nádej na účasť v Lige majstrov.

"V utorok večer nás čaká veľký zápas proti Manchester City a bude to pre nás veľká skúška," povedal Postecoglou novinárom.

"Myslím si, že máme na to, aby sme zvíťazili s našou hrou a uvidíme, kam nás to dovedie.

Manchester City je vynikajúci tím a spolu s Arsenalom sú momentálne meradlom súťaže. Sú pred nami o 20 bodov a my máme čo doháňať, ale je to u nás, je to 95 minút futbalu a my si to rozdáme."

Obranca Spurs Micky van de Ven taktiež ocenil kvality súpera a dodal: "Man City je neuveriteľný tím, ale je na nás, aby sme predviedli náš vlastný futbal a dúfam, že doma získame tri body."