Ofenzívny stredopoliar pokračuje v Manchestri City. Pre slabú zápasovú prax asi nebude na MS

Anglický futbalista Phil Foden sa ústne dohodol s Manchestrom City na predĺžení spolupráce.
Dvadsaťpäťročný krídelník, respektíve ofenzívny stredopoliar by mal podpísať s klubom novú zmluvu do leta 2030, obsahovať by mala aj opciu na ďalšiu sezónu. Súčasný kontrakt mu vyprší po konci budúceho ročníka.
City tak ukazuje silnú vieru v schopnosti futbalistu, ktorý prešiel klubovou akadémiou a vyhlásili ho za Hráča roka v Anglicku v sezóne 2023/24, keď manchesterský tím získal titul v Premier League.
Odvtedy však Foden zaznamenal pokles formy a stratu kondície. V tomto ročníku strelil desať gólov v 46 zápasoch vo všetkých súťažiach, no za City nastúpil iba v piatich z uplynulých 21 stretnutí.
Vzhľadom na slabú zápasovú prax je ohrozená aj jeho účasť v reprezentačnom tíme na MS v USA, Kanade a Mexiku.
Foden zatiaľ nastúpil za Albión v 49 zápasoch, v ktorých dal štyri góly. Informáciu priniesla agentúra DPA.