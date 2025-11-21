Zomrel priamo počas zápasu veteránov. Ukrajincovi nepomohla ani rýchla pomoc záchranárov

Andrij Polunin.
Andrij Polunin. (Autor: X/Zorya Londonsk)
SITA|21. nov 2025 o 14:15
Počas kariéry hral za CSKA Kyjev aj nemecké kluby FC Norimberg, FC St. Pauli a Rot-Weiss Essen.

Srdce bývalého stredopoliara ukrajinskej futbalovej reprezentácie 54-ročného Andrija Polunina prestalo biť počas zápasu veteránov.

Bol "vynikajúci ukrajinský futbalista, skvelý človek a dobrý priateľ," napísal v príspevku na sociánej sieti národný tím veteránov AVFU.

Svoju seniorskú kariéru začal v roku 1990 v klube Dnipro Dnepropetrovsk (už neexistujúci tím), kde bol produktom mládežníckej akadémie.

Za družstvo odohral najviac zápasov v kariére - 192 s bilanciou 28 presných a 31 gólových prihrávok.

Okrem toho hral za CSKA Kyjev aj nemecké kluby FC Norimberg, FC St. Pauli a Rot-Weiss Essen.

V I. bundeslige absolvoval 16 zápasov. Hráčsku kariéru ukončil v roku 2004. Neskôr pôsobil ako funkcionár.

Deväťnásobný reprezentant Ukrajiny zomrel 15. novembra na infarkt, ktorý utrpel počas spomínaného zápasu "starých pánov". Ani rýchla pomoc záchranárov ho nedokázala oživiť.

