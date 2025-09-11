Posledný zápas sa skončil hanbou. Manchester United opúšťa večne kritizovaný hráč

MANCHESTER. Manchester United vo štvrtok potvrdil, že brankár Andre Onana odchádza na hosťovanie do tureckého Trabzonsporu.
Odchod kamerunského reprezentanta sa očakával už od minulého týždňa, keď klub získal Senneho Lammensa z Royal Antverpy počas posledného dňa prestupového okna.
Príchod belgického gólmana za 18,2 milióna libier (21,5 mil. eur) zvýšil konkurenciu na brankárskom poste, keďže United zrazu disponovali až štyrmi brankármi.
Aj keď klub deklaroval, že je pripravený s takýmto počtom pracovať, otázniky nad Onanovou budúcnosťou viseli vo vzduchu už dlhšie.
Prvým brankárom United sa stal turecký reprezentant Altay Bayindir, ktorý odchytal všetky tri ligové zápasy v tejto sezóne.
Dvadsaťdeväťročný Onana dostal príležitosť len raz – v šokujúcom vyradení United v druhom kole Ligového pohára proti štvrtoligovému Grimsby Town.
Zápas skončil penaltovým rozstrelom, pričom Onana bol priamo zodpovedný za oba inkasované góly.
Onana prišiel do Manchestru v roku 2023 z Interu Miláno za 47,2 milióna libier, no od začiatku čelí tvrdej kritike pre nevyrovnané výkony.
Vlani síce odchytal sezónu ako jednotka, no svalové zranenie ho pripravilo o letnú prípravu a odvtedy sa jeho pozícia oslabovala.
Turecké prestupové okno sa zatvára až v piatok a očakáva sa, že Onana – momentálne na reprezentačnej akcii s Kamerunom – by mohol debutovať už v nedeľu proti Fenerbahce.