Nevídaný bizár. Policajti zadržali hráčov na tréningu a dali im pokuty

BRATISLAVA. Európske futbalové súťaže sú už v plnom prúde, no existuje jedna krajina, v ktorej sa ešte nehrá.
A tou je Andorra. Dôvod je naozaj nezvyčajný - zmenili sa predpisy, ktoré sa týkajú povolení pre pracovníkov mimo Európskej únie.
To znamená, že tamojšie kluby nemôžu zaregistrovať zahraničných hráčov. Do akcie sa v aktuálnej sezóne dostali len tri tímy a to v európskych pohároch a v národnom Superpohári. Zvyšné ešte stále majú neplánovanú "dovolenku".
Začiatok domácej súťaže museli odložiť. "Situácia je tak bizarná, že sa polícia objavila na tréningu klubu Penya Encarnada a zadržala 12 hráčov, ktorým udelila pokuty vo výške od 3- do 6-tisíc eur.
Na protest Andorrská futbalová federácia (FAF) na neurčito uzavrela všetky športové zariadenia v krajine a pozastavila ligy a tréningy," uviedol poľský futbalový analytik Cezary Kawecki na sociálnej sieti.
Každý klub údajne potrebuje až 16 licencií, aby vôbec mohol hrať. Ak by napokon predsa len došlo ku konsenzu, tak by zrejme nedokázalo hrať každé mužstvo.
Liga pred dvoma rokmi zvýšila počet účastníkov z ôsmich na súčasných desať. No zrejme nie každý tím dokáže poskladať súpisku len z domácich hráčov, keďže je problém s tými zo zahraničia.