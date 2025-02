VIDEO: Škriniar ťahal spoluhráča späť na ihrisko. Zápas v Anderlechte prerušili pre konflikt na tribúne

Dôvodom bola roztržka fanúšikov na tribúnach. Rozhodcovia sa rozhodli, že odídu do šatne a zápas prerušia na 15 minút.

Fenerbahce prišlo do Anderlechtu potvrdiť postup do osemfinále. V úvodnom zápase vyhralo 3:0, v Belgicku sa vo 4. minúte dostali do vedenia 1:0 zásluhou Youssefa En Nesyriho. Zápas medzi časom pokračuje ďalej.