Alžírsko je štvrtou africkou krajinou, ktorá má miestenku na MS. Vyhralo nad Somálskom

Futbalisti Alžírska. (Autor: TASR/AP)
TASR|9. okt 2025 o 20:19
Priipojilo sa k susedným krajinám Tunisku, Maroku a Egyptu.

ALŽÍR. Futbalová reprezentácia Alžírska sa ako štvrtá africká krajina kvalifikovala na majstrovstvá sveta 2026. Rozhodlo o tom ich víťazstvo nad Somálskom 3:0 vo štvrtok.

Alžírčanom patrí 1. miesto v G-skupine v africkej kvalifikácii, na šampionát sa kvalifikovali po prvýkrát od roku 2014.

Pripojili sa k susedným krajinám Tunisku, Maroku a Egyptu a zabezpečili si miesto na budúcoročnom rozšírenom turnaji so 48 tímami, ktorý sa bude konať v Spojených štátoch, Kanade a Mexiku.

Na MS sa predstavia po piaty raz, zo skupinovej fázy postúpili iba raz. V roku 2014 prehrali s Nemeckom v osemfinále.

Na MS sa kvalifikuje celkovo deväť afrických tímov. Žreb MS sa uskutoční 5. decembra vo Washingtone.

Tabuľka kvalifikačnej skupiny G

Reprezentácie

