Zlé správy pre Slota: Alisson Liverpoolu nepomôže. Musíme sa zlepšiť v ofenzíve, vraví Holanďan

LIVERPOOL. Brazílsky futbalový brankár Alisson Becker nebude k dispozícii minimálne do skončenia októbrovej reprezentačnej prestávky.
Tréner Arne Slot tak čelí v Liverpoole nepríjemnej situácii, keď sa snaží ukončiť menšiu krízu svojho tímu.
Úradujúci anglický majster prehral dva zápasy za sebou, najskôr na pôde Crystal Palace (1:2) a následne na trávniku Galatasarayu Istanbul v Lige majstrov (0:1). K dvom prehrám prišlo po úspešnom vstupe do sezóny so siedmimi víťazstvami v sérii.
Alisson, ktorý v uplynulých sezónach opakovane bojoval so zraneniami, musel byť v utorok v Istanbule vystriedaný v 56. minúte, keďže si natiahol zadný stehenný sval.
Holandský kouč vyjadril plnú dôveru v náhradníka Giorgiho Mamardašviliho, ktorý by mal v sobotu na Stamford Bridge debutovať v Premier League.
FC Liverpool, ktorý začal sezónu siedmimi víťazstvami v rade, zaznamenal dve prehry v rade a čelí kritike za nepresvedčivé výkony.
"Musíme sa zlepšiť, najmä v ofenzíve, kde už nestrieľame toľko gólov z hry ako na začiatku minulej sezóny," povedal Slot o poklese formy Mohameda Salaha, ktorý v Istanbule nebol v základnej zostave.
Kormidelník tímu z Anfieldu tiež upozornil na problémy v defenzíve, vyčnieva najmä slabá forma francúzskeho stopéra Ibrahimu Konatého.
"V posledných dvoch zápasoch sme urobili niekoľko chýb, nielen on, ale aj ďalší hráči," dodal Slot a potvrdil, že útočník Hugo Ekitike, ktorý sa zranil v druhom polčase v Turecku, trénoval v piatok a jeho stav bude pred zápasom s Chelsea vyhodnotený.