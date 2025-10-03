Zlé správy pre Slota: Alisson Liverpoolu nepomôže. Musíme sa zlepšiť v ofenzíve, vraví Holanďan

Alisson Becker po vystriedaní pre zranenie počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov Galatasaray Istanbul - FC Liverpool.
Alisson Becker po vystriedaní pre zranenie počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov Galatasaray Istanbul - FC Liverpool. (Autor: TASR/AP)
3. okt 2025 o 13:11
Holandský kouč sa snaží ukončiť menšiu krízu svojho tímu.

LIVERPOOL. Brazílsky futbalový brankár Alisson Becker nebude k dispozícii minimálne do skončenia októbrovej reprezentačnej prestávky.

Tréner Arne Slot tak čelí v Liverpoole nepríjemnej situácii, keď sa snaží ukončiť menšiu krízu svojho tímu.

Úradujúci anglický majster prehral dva zápasy za sebou, najskôr na pôde Crystal Palace (1:2) a následne na trávniku Galatasarayu Istanbul v Lige majstrov (0:1). K dvom prehrám prišlo po úspešnom vstupe do sezóny so siedmimi víťazstvami v sérii.

Alisson, ktorý v uplynulých sezónach opakovane bojoval so zraneniami, musel byť v utorok v Istanbule vystriedaný v 56. minúte, keďže si natiahol zadný stehenný sval.

Holandský kouč vyjadril plnú dôveru v náhradníka Giorgiho Mamardašviliho, ktorý by mal v sobotu na Stamford Bridge debutovať v Premier League.

FC Liverpool, ktorý začal sezónu siedmimi víťazstvami v rade, zaznamenal dve prehry v rade a čelí kritike za nepresvedčivé výkony.

"Musíme sa zlepšiť, najmä v ofenzíve, kde už nestrieľame toľko gólov z hry ako na začiatku minulej sezóny," povedal Slot o poklese formy Mohameda Salaha, ktorý v Istanbule nebol v základnej zostave.

Kormidelník tímu z Anfieldu tiež upozornil na problémy v defenzíve, vyčnieva najmä slabá forma francúzskeho stopéra Ibrahimu Konatého.

"V posledných dvoch zápasoch sme urobili niekoľko chýb, nielen on, ale aj ďalší hráči," dodal Slot a potvrdil, že útočník Hugo Ekitike, ktorý sa zranil v druhom polčase v Turecku, trénoval v piatok a jeho stav bude pred zápasom s Chelsea vyhodnotený.

    dnes 13:11
