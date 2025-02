Žilina čakala viac, nesplnil očakávania. Mladý útočník sa vracia do Česka

ŽILINA. Český útočník Denis Alijagič, ktorý nefiguroval v jarných plánoch trénerov A-tímu MŠK Žilina a od začiatku zimnej prípravy sa pripravoval s rezervou, bude do konca roka hosťovať v FK Pardubice.

"Po jesennej časti sme sa rozhodli, že Denis si môže hľadať ďalšie pôsobisko. Očakávali sme od neho väčšiu konkurenciu a tlak na základnú zostavu. V tomto nesplnil naše očakávania, a takto sme mu to aj odkomunikovali.

Teraz mal viacero alternatív, ktoré však stroskotali. Napokon to vyšlo na Pardubice. Želáme mu doma v Česku správnu športovú formu a mnoho gólov i asistencií, ktoré sú pre útočníka vždy dôležité," povedal športový manažér MŠK Karol Belaník.

Hrotový útočník odohral v Žiline počas polsezóny 18 zápasov, v ktorých zaznamenal 7 gólov a 5 asistencií. Väčšinu z týchto štatistík však nazbieral v stretnutiach Slovnaft Cupu proti súperom z nižších líg. V Niké lige má Denis Alijagič na konte bilanciu 2+1.

"V drese MŠK som sa snažil podávať neustále čo najlepšie výkony, o čom svedčia aj moje štatistiky. Ďakujem fanúšikom za podporu, ktorú som osobne cítil. Do Pardubíc idem preto, lebo trénera poznám z minulosti a chcem zabojovať o účasť na ME do 21 rokov."

