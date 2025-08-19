Dlho mlčal, kým hovorili iní. Isak prehovoril o spore s Newcastlom

Alexander Isak obvinil Newcastle United z porušenia sľubov a zavádzania fanúšikov v príspevku na sociálnych sieťach, kde v utorok potvrdil, že chce odísť z klubu Premier League.
Dvadsaťpäťročný útočník uviedol, že Newcastle o svojom zámere odísť informoval už dávnejšie.
„Keď sa porušia sľuby a stratí sa dôvera, vzťah nemôže pokračovať,“ napísal na Instagram Stories. „Zmena je v najlepšom záujme všetkých, nielen mňa.“
Newcastle na žiadosť o reakciu bezprostredne neodpovedal.
Švédsky reprezentant, o ktorého mal podľa médií tento mesiac záujem Liverpool s ponukou vo výške 110 miliónov libier (148,34 milióna dolárov), sa dostal do najlepšej jedenástky PFA Premier League za sezónu 2024/25.
Na ceremoniál však neprišiel pre nejasnosti ohľadom svojej budúcnosti.
„Dlho som mlčal, kým hovorili iní. Toto ticho umožnilo, aby sa šírili cudzie verzie udalostí, hoci všetci vedeli, že nezodpovedajú tomu, čo sa skutočne povedalo a dohodlo za zatvorenými dverami.
Realita je taká, že sľuby boli dané a klub pozná môj postoj už dávno. Tváriť sa, že tieto problémy vyplávali na povrch len nedávno, je zavádzajúce,“ dodal Isak.
Isak vynechal bezgólový zápas Newcastlu proti Aston Ville v sobotu, tím Eddieho Howea čaká v pondelok duel proti obhajcovi titulu Liverpoolu.