Prezident UEFA navštívil Slovensko. O futbale diskutoval s Ficom aj Kováčikom

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v piatok na Úrade vlády (ÚV) SR prijal delegáciu Únie európskych futbalových zväzov (UEFA) na čele s jej prezidentom Aleksandrom Čeferinom.
Na stretnutí sa zúčastnil aj prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik. Diskutovali o súčasnej situácii vo futbale, doterajšej spolupráci a možnostiach jej ďalšieho rozvoja. TASR o tom informovali z tlačového a informačného odboru ÚV.
Premiér ocenil korektnú spoluprácu medzi strešnou európskou futbalovou organizáciou a SFZ, poďakoval UEFA za pomoc a participáciu pri výstavbe futbalových štadiónov a rozvoji športovej infraštruktúry na Slovensku.
Pozitívne zhodnotil aj spoluprácu pri organizácii Majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov v roku 2025, ktoré hostila Slovenská republika.
„Nie som futbalový odborník, ale som jeho veľkým fanúšikom, futbal milujem. Pre mňa to nie je len šport, ale významný spoločenský a sociálny fenomén, ktorý dokáže spájať ľudí bez ohľadu na ich vek, pôvod či spoločenské postavenie. Preto považujem za dôležité, aby sme vytvárali podmienky na jeho ďalší rozvoj, najmä medzi mladými ľuďmi,“ uviedol Fico.
Zároveň privítal informáciu o opätovnej kandidatúre Čeferina na post prezidenta UEFA, pričom voľby sa uskutočnia v apríli 2027.
Čeferin zdôraznil jedinečnú schopnosť futbalu spájať ľudí a komunity. Poďakoval sa predsedovi vlády SR za dobrú spoluprácu a partnerstvo pri projektoch, ktorých je slovenský futbal pevnou súčasťou.