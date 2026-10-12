Infarktový zápas v Španielsku. V nadstavenom čase padli tri góly

La Liga - 8. kolo
Levante UD – FC Sevilla 3:3 (0:1)
Góly: 57. Ivan Romero, 90.+2 Dela (Requena), 90.+10 Ndukwe – 13. Ure, 54. Correia, 90.+5 Isaac Romero
ČK: 90.+6 Isaac Romero (Sevilla) po druhej ŽK
Futbalisti Levante remizovali v pondelkovom stretnutí 8. kola španielskej La Ligy na domácom ihrisku so Sevillou 3:3.
Tri góly padli v nadstavenom čase, aspoň bod pre domácich zachránil v 100. minúte obranca Ifeanyi Ndukwe.
To už hrali hostia bez vylúčeného Isaaca Romera, ktorý po svojom góle na 3:2 pre Sevillu v 95. minúte videl za neprimerané oslavy druhú žltú kartu.
Levante sa so šiestimi bodmi posunulo na 17. miesto tabuľky, Sevilla zostala piata.