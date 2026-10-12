Infarktový zápas v Španielsku. V nadstavenom čase padli tri góly

Záber zo zápasu Levante UD – FC Sevilla
Záber zo zápasu Levante UD – FC Sevilla (Autor: REUTERS)
TASR|12. okt 2026 o 23:21
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Domáci tím vydrel remízu zásahom v 100. minúte.

La Liga - 8. kolo

Levante UD – FC Sevilla 3:3 (0:1)

Góly: 57. Ivan Romero, 90.+2 Dela (Requena), 90.+10 Ndukwe – 13. Ure, 54. Correia, 90.+5 Isaac Romero

ČK: 90.+6 Isaac Romero (Sevilla) po druhej ŽK

Futbalisti Levante remizovali v pondelkovom stretnutí 8. kola španielskej La Ligy na domácom ihrisku so Sevillou 3:3.

Tri góly padli v nadstavenom čase, aspoň bod pre domácich zachránil v 100. minúte obranca Ifeanyi Ndukwe.

To už hrali hostia bez vylúčeného Isaaca Romera, ktorý po svojom góle na 3:2 pre Sevillu v 95. minúte videl za neprimerané oslavy druhú žltú kartu.

Levante sa so šiestimi bodmi posunulo na 17. miesto tabuľky, Sevilla zostala piata.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Záber zo zápasu Levante UD – FC Sevilla
    Záber zo zápasu Levante UD – FC Sevilla
    Infarktový zápas v Španielsku. V nadstavenom čase padli tri góly
    dnes 23:21
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