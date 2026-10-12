Weiss mu dal šancu a Greif sa jej chopil: Každý dobrý výkon a výsledok pomáha sebavedomiu

Dominik Greif.
Dominik Greif. (Autor: Facebook / Slovenský futbalový zväz﻿)
TASR|12. okt 2026 o 12:20
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Od minulej sezóny je oporou tímu Olympique Lyon.

Slovenský futbalový brankár Dominik Greif prežíva vydarené obdobie v kariére, ku ktorému prispela aj dôvera trénera Vladimíra Weiss st. v reprezentácii.

Po návrate do národného tímu sa 29-ročný gólman výborne zhostil svojej pozície v troch zo štyroch duelov Ligy národov.

Od minulej sezóny je takisto oporou Olympique Lyon, ktorý však po reprezentačnej prestávke zaznamenal prvú prehru v novom ročníku Ligue 1.

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Lyončania našli premožiteľa v 6. kole na pôde úradujúceho vicemajstra Racingu Lens. Greif podržal svoj tím viacerými skvelými zákrokmi, avšak Lyon podľahol 1:2.

Vždy sa dá niečo urobiť lepšie

„Inkasoval som dvakrát a zápas sme prehrali. Vždy sa dá niečo urobiť lepšie, preto logicky nemôžem byť spokojný. Zápas som však doposiaľ detailnejšie neanalyzoval,“ uviedol Greif v rozhovore pre TASR.

Hlavný tréner sedemnásobného francúzskeho šampióna Paulo Fonseca po zápase priznal problémy v defenzíve a jedným dychom dodal, že tím mal na prípravu iba jeden deň.

„⁠Je to rozhodne náročné. Najmä v našom prípade, keďže sme hrali už v piatok. Nedá sa s tým nejak extra narábať.

Človek sa snaží telu dopriať maximum možnej regenerácie a dúfa, že nepríde zranenie,“ poznamenal Greif, ktorého tím je s 11 bodmi na priebežnom 4. mieste tabuľky a stráca tri body na vedúce AS Monaco.

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Do svojho klubu sa vrátil po tom, čo v priebehu 11 dní odchytal tri stretnutia za Slovensko v C-divízii Ligy národov.

Štart v najcennejšom drese prišiel pre Greifa po viac ako 22 mesiacoch. Naposledy sa postavil do brány v predošlej edícii LN v záverečnom súboji proti Estónsku (1:0).

Weiss nasadil Greifa do základnej zostavy v úvodnom súboji 3. skupiny proti Moldavsku (2:0) a neskôr aj vonku na ihrisku rovnakého súpera (4:0) a na Faerských ostrovoch (1:1).

Som vďačný za dôveru

„⁠Som trénerovi a jeho tímu vďačný za dôveru. Každý dobrý výkon a výsledok pomáha sebavedomiu,“ odkázal Greif reprezentačnému koučovi Slovenska, ktoré je na najlepšej ceste k návratu do B-divízie.

Slováci získali v štyroch dueloch na prelome septembra a októbra 10 z 12 možných bodov a spečatiť postup do „béčka“ môžu 13. novembra ziskom aspoň bodu proti Faerčanom, ktorí ako jediní prekazili slovenskému výberu radosť.

„V prvom zápase nebolo nič v zásadnom neporiadku. Verím, že domáce prostredie pomôže k želanému výsledku,“ vyjadril sa Greif. Počas reprezentačného zrazu zneškodnil 11 z 12 striel, pri ktorých musel zasahovať.

Pozíciu tímovej jednotky si v Lyone získal už v predošlom ročníku. Odchytal v ňom 29 ligových stretnutí a v nich 11-krát dosiahol čisté konto.

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Viac ich mal na konte iba turecký brankár Berke Özer z OSC Lille, ktorý vychytal 13 núl v 32 zápasoch.

Greifova kariéra naberala pozitívny smer od sezóny 2024/25, v ktorej sa stal jednotkou španielskeho RCD Mallorca.

S formou som celkom spokojný

Práve od tohto obdobia vníma sám na sebe výrazný posun: „Myslím si, že odkedy som na Malorke dostal konečne dôveru po príchode trénera Arrasateho, je moja výkonnosť stabilná.

Sú lepšie aj horšie zápasy, no v globále som s momentálnou formou celkom spokojný.“

Lyon bojuje aj v pohárovej Európe, v ktorej hrá Európsku ligu.

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V súboji úvodného kola ligovej fázy na pôde belgického Anderlechtu vyhral francúzsky tím 2:1, pričom Greif bol v pozícii náhradníka a priestor dostal 30-ročný Francúz Remy Descamps.

Zápasov je v tomto období extrémne veľa

V kluboch býva bežnou praxou, že realizačný tím rozdeľuje brankárom minutáž v lige a pohároch.

„⁠Nemáme dohodu o ničom takom. Zápasov je v tomto období extrémne veľa, uvidíme, ako to tréner urobí,“ doplnil odchovanec bratislavského Slovana.

Lyon najbližšie čaká v EL domáce stretnutie s anglickým Crystal Palace - víťazom uplynulej edície Konferenčnej ligy UEFA a priebežne dvanástym tímom Premier League.

Liga národov

    Dominik Greif.
    Dominik Greif.
    Weiss mu dal šancu a Greif sa jej chopil: Každý dobrý výkon a výsledok pomáha sebavedomiu
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