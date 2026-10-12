Slovan zaskočil chorvátskeho súpera. V Jadranskej lige dosiahol prvú výhru

ABA liga - 3. kolo základnej časti
A-skupina:
KK Cibona Záhreb - BC Slovan Bratislava 82:90 (47:40)
najviac bodov Cibony: Mazalin 21, McGill 18, Battle 10
Slovan: Ford 18, Buchanan 15, Buie 10, Nikolič 6, Abrhám 4 (Bluiett 14, Bačvič a Drežnjak 8, Skeens 7, Pavelka a Szabó 0)
Rozhodovali: Urrego (Kol.), Domazet (BaH), Calabrese (Tal.), štvrtiny: 23:18, 24:22, 17:28, 18:22, TH: 25/17 - 15/12, fauly: 19 - 21, trojky: 5 - 16
Diváci: 500
Basketbalisti BC Slovan Bratislava zaznamenali historicky prvé víťazstvo slovenského tímu v Jadranskej lige (ABA liga).
V treťom kole základnej časti triumfovali v rámci A-skupiny na palubovke chorvátskej Cibony Záhreb 90:82.
„Belasí“ tak majú zatiaľ v súťaži bilanciu jedno víťazstvo a jedna prehra.
Pre zverencov trénera Dejana Jakaru pokračuje séria vonkajších duelov, najbližšie sa predstavia v nedeľu 18. októbra o 16.00 h na palubovke čiernohorskej Budučnost Voli Podgorica.
Priebeh zápasu
Úvod patril domácej Cibone, ktorá si rýchlo vytvorila mierny náskok. Slovan však postupne vyrovnal hru, chytil sa najmä Buchanan, ktorému začali padať trojky.
Bratislavský tím viedol 16:15 aj 14:13, ale v závere úvodnej časti domáci zabrali a dostali sa do vedenia 23:18. S chuťou hrajúci Záhrebčania potom odskočili súperovi až na 10-bodový rozdiel a tréner hostí reagoval time outom.
Ten hráčom Slovana pomohol, opäť sa vzchopili a 11-bodovou šnúrou otočili priebeh. Mužstvo v týchto chvíľach strelecky ťahali najmä Bačvič s Bluiettom. Na konci prvého polčasu sa Cibona znovu bodovo odpútala a do prestávky išla za stavu 47:40.
Po prestriedaní slovenský zástupca opätovne ožil. Postupne sa začal doťahovať, po trojke Forda znížil na rozdiel troch bodov a po jeho ďalšom úspešnom pokuse už viedol 57:54.
Slovan získal na svoju stranu momentum a dokázal si vybudovať šesťbodový náskok. Do záverečnej štvrtiny vstupoval s vedením 68:64. Keď po úspešných trestných hodoch Skeensa viedol 76:67, vyzeralo to nádejne.
Bratislavčania už nedovolili dotiahnuť sa súperovi bližšie ako na 4-bodový rozdiel, umnou hrou si strážili vedenie a v koncovke svoj náskok ešte poistili. Po záverečnom klaksóne tak mohli oslavovať historický triumf.