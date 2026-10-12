Slovenky chcú proti Ukrajine zmazať manko. Švihorík: Musíme minimalizovať chyby

Slovenské futbalové reprezentantky nastúpia na odvetný zápas 1. kola play off kvalifikácie o postup na MS 2027 s cieľom zmazať dvojgólové manko a otočiť nepriaznivo sa vyvíjajúci dvojzápas s Ukrajinou.
Podľa asistenta trénera Michala Švihoríka bude pre úspech dôležité minimalizovať chyby, na ktoré tím doplatil v úvodnom zápase, keď prehral 1:3.
„Musíme dať o dva góly viac ako Ukrajina,“ odpovedal Švihorík na otázku, čo je potrebné spraviť pre úspech. Vážnejším tónom naznačil možný recept na úspech: „Musíme minimalizovať chyby, pretože v prvom polčase, najmä v jeho závere, sme zobrali dominanciu do našich rúk a v tom by sme mali pokračovať celý zápas a nie iba v určitom úseku.
Ten (prvý) zápas bol vyrovnaný, no ony boli úspešnejšie v premieňaní svojich šancí a potrestali nás za naše chyby,“ poznamenal Švihorík.
Jednou z úloh trénerského štábu pred odvetou bolo nastaviť hráčky tak, aby boli aj po psychickej stránke pripravené zmazať dvojgólové manko.
„Dievčatá si to aj samy rozobrali, mali sme mítingy a pracujeme na tom, aby boli pripravené zmeniť to skóre a na to, že ten zápas, pri troche šťastia, je šanca vyhrať 2:0, čo je bežný výsledok vo futbale,“ uviedol Švihorík.
Tréner Peter Kopúň by mal mať k dispozícii rovnaký káder ako v Prešove, medzičasom nepribudli žiadne zdravotné problémy. Tréneri mali záujem, aby v utorok nastúpila obrankyňa Jana Vojteková, no podľa Švihoríka ešte po rekonvalescencii nie je schopná nastúpiť.
Aj stredopoliarka Ľudmila Maťavková verí, že druhý zápas bude úplne odlišný od druhého - najmä s odlišným výsledkom.
„Veríme, že to môžeme otočiť. Spravili sme si analýzu prvého zápasu a vieme, že sme z neho mohli získať viac. Výsledok nemusel byť taký, aký bol. Ony svoje šance využili, my svoje nie. Dúfam, že v utorok to bude naopak.“
Slovenky chcú uspieť a potešiť fanúšikov v Košickej futbalovej aréne. V nej sa ženská reprezentácia predstaví vôbec prvýkrát v histórii.
„Dúfam, že nebudeme až príliš premotivované, no myslím si, že cítime váhu toho zápasu, keďže nikdy sme sa tak ďaleko nedostali. Veľmi rady chodíme na východ, v Prešove sa nám veľmi darilo.
Predošlý zápas nevyšiel, ale my máme fakt dobrý pocit z východu a dáva nám to tam extra motiváciu. Keď si pozrieme, kde bola najvyššia návštevnosť, tak vždy to bolo na východe,“ poznamenala Maťavková.
Víťaz dvojzápasu Slovensko - Ukrajina postúpi do záverečného kola play off o postup na MS 2027, v ktorom sa stretne s víťazom duelu Anglicko - Grécko (3:1). Podľa stredopoliarky Klaudie Fabovej by išlo o veľký krok ženského futbalu, no v polčase dvojzápasu sú bližšie k postupu Ukrajinky.
„Hovorí sa o tom, že by sa ďalšie kolo malo hrať na štadióne vo Wembley, čo je tiež veľká motivácia. Najmä by to však bol veľký krok pre slovenskú ženskú reprezentáciu,“ uviedla Fabová.