Slovenky chcú proti Ukrajine zmazať manko. Švihorík: Musíme minimalizovať chyby

Slovenská ženská futbalová reprezentácia
Slovenská ženská futbalová reprezentácia (Autor: TASR)
TASR|12. okt 2026 o 20:04
ShareTweet0

Ženská reprezentácia sa predstaví prvýkrát v Košiciach.

Slovenské futbalové reprezentantky nastúpia na odvetný zápas 1. kola play off kvalifikácie o postup na MS 2027 s cieľom zmazať dvojgólové manko a otočiť nepriaznivo sa vyvíjajúci dvojzápas s Ukrajinou.

Podľa asistenta trénera Michala Švihoríka bude pre úspech dôležité minimalizovať chyby, na ktoré tím doplatil v úvodnom zápase, keď prehral 1:3.

„Musíme dať o dva góly viac ako Ukrajina,“ odpovedal Švihorík na otázku, čo je potrebné spraviť pre úspech. Vážnejším tónom naznačil možný recept na úspech: „Musíme minimalizovať chyby, pretože v prvom polčase, najmä v jeho závere, sme zobrali dominanciu do našich rúk a v tom by sme mali pokračovať celý zápas a nie iba v určitom úseku.

Ten (prvý) zápas bol vyrovnaný, no ony boli úspešnejšie v premieňaní svojich šancí a potrestali nás za naše chyby,“ poznamenal Švihorík.

Jednou z úloh trénerského štábu pred odvetou bolo nastaviť hráčky tak, aby boli aj po psychickej stránke pripravené zmazať dvojgólové manko.

„Dievčatá si to aj samy rozobrali, mali sme mítingy a pracujeme na tom, aby boli pripravené zmeniť to skóre a na to, že ten zápas, pri troche šťastia, je šanca vyhrať 2:0, čo je bežný výsledok vo futbale,“ uviedol Švihorík.

asistent trénera futbalovej reprezentácie žien Slovenska Michal Švihorík
asistent trénera futbalovej reprezentácie žien Slovenska Michal Švihorík (Autor: TASR)

Tréner Peter Kopúň by mal mať k dispozícii rovnaký káder ako v Prešove, medzičasom nepribudli žiadne zdravotné problémy. Tréneri mali záujem, aby v utorok nastúpila obrankyňa Jana Vojteková, no podľa Švihoríka ešte po rekonvalescencii nie je schopná nastúpiť.

Aj stredopoliarka Ľudmila Maťavková verí, že druhý zápas bude úplne odlišný od druhého - najmä s odlišným výsledkom.

„Veríme, že to môžeme otočiť. Spravili sme si analýzu prvého zápasu a vieme, že sme z neho mohli získať viac. Výsledok nemusel byť taký, aký bol. Ony svoje šance využili, my svoje nie. Dúfam, že v utorok to bude naopak.“

Slovenky chcú uspieť a potešiť fanúšikov v Košickej futbalovej aréne. V nej sa ženská reprezentácia predstaví vôbec prvýkrát v histórii.

„Dúfam, že nebudeme až príliš premotivované, no myslím si, že cítime váhu toho zápasu, keďže nikdy sme sa tak ďaleko nedostali. Veľmi rady chodíme na východ, v Prešove sa nám veľmi darilo.

Predošlý zápas nevyšiel, ale my máme fakt dobrý pocit z východu a dáva nám to tam extra motiváciu. Keď si pozrieme, kde bola najvyššia návštevnosť, tak vždy to bolo na východe,“ poznamenala Maťavková.

Víťaz dvojzápasu Slovensko - Ukrajina postúpi do záverečného kola play off o postup na MS 2027, v ktorom sa stretne s víťazom duelu Anglicko - Grécko (3:1). Podľa stredopoliarky Klaudie Fabovej by išlo o veľký krok ženského futbalu, no v polčase dvojzápasu sú bližšie k postupu Ukrajinky.

„Hovorí sa o tom, že by sa ďalšie kolo malo hrať na štadióne vo Wembley, čo je tiež veľká motivácia. Najmä by to však bol veľký krok pre slovenskú ženskú reprezentáciu,“ uviedla Fabová.

Reprezentácie

Slovenská ženská futbalová reprezentácia
Slovenská ženská futbalová reprezentácia
Slovenky chcú proti Ukrajine zmazať manko. Švihorík: Musíme minimalizovať chyby
dnes 20:04
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Slovenky chcú proti Ukrajine zmazať manko. Švihorík: Musíme minimalizovať chyby