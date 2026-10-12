Lampardov tím začína ukázovať, čo v ňom je. Newcastlu dal štvorgólovú lekciu

Premier League - 6. kolo
Coventry City – Newcastle United 4:1 (1:0)
Góly: 6. Rudoni (z 11 m), 48. Cherif, 81. Simms, 86. Mfuni – 70. Botman
Futbalisti Coventry City si po sérii štyroch prehier v úvode ročníka pripísali v Premier League druhé víťazstvo za sebou.
V dueli 6. kola zdolal nováčik súťaže na svojom trávniku doma Newcastle presvedčivo 4:1. Gólovo sa o to postarali Jack Rudoni z penalty, Sidiki Cherif, Ellis Simms a Stephen Mfuni.
Jediný zásah hostí zaznamenal Sven Botman. Coventry poskočilo v tabuľke na 14. miesto, Newcastle je o tri priečky vyššie s bilanciou 2-2-2.