Lampardov tím začína ukázovať, čo v ňom je. Newcastlu dal štvorgólovú lekciu

Futbalisti Coventry City oslavujú gól
Futbalisti Coventry City oslavujú gól (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|12. okt 2026 o 23:08
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Nováčik ligy si pripísal druhé víťazstvo.

Premier League - 6. kolo

Coventry City – Newcastle United 4:1 (1:0)

Góly: 6. Rudoni (z 11 m), 48. Cherif, 81. Simms, 86. Mfuni – 70. Botman

Futbalisti Coventry City si po sérii štyroch prehier v úvode ročníka pripísali v Premier League druhé víťazstvo za sebou.

V dueli 6. kola zdolal nováčik súťaže na svojom trávniku doma Newcastle presvedčivo 4:1. Gólovo sa o to postarali Jack Rudoni z penalty, Sidiki Cherif, Ellis Simms a Stephen Mfuni.

Jediný zásah hostí zaznamenal Sven Botman. Coventry poskočilo v tabuľke na 14. miesto, Newcastle je o tri priečky vyššie s bilanciou 2-2-2.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Futbalisti Coventry City oslavujú gól
    Futbalisti Coventry City oslavujú gól
    Lampardov tím začína ukázovať, čo v ňom je. Newcastlu dal štvorgólovú lekciu
    dnes 23:08
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