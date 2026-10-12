Slovenky chcú zvrátiť nepriaznivý výsledok v boji o MS. Udržať vysoké tempo hry, hovorí tréner

Slovenské futbalové reprezentantky vstúpia do odvety 1. kola play off o postup na MS 2027 s dvojgólovým mankom.
V piatkovom zápase v Prešove prehrali s Ukrajinkami 1:3, no domáce prostredie budú mať k dispozícii aj v utorňajšom stretnutí.
Vo svojom historicky prvom zápase v Košickej futbalovej aréne sa pokúsia vybojovať výsledok, ktorý ich posunie do záverečného kola play off. V ňom by sa stretli s víťazkami dvojzápasu Anglicko - Grécko (prvý zápas: 3:1).
Ukrajinky mali za sebou sériu šiestich prehier, no tréner slovenského tímu Peter Kopúň upozorňoval, že práve ony budú v dvojzápase v pozícii favorita.
Dvojgólové manko nie je nič hrozné
Od 10. minúty viedli, keď však Martina Šurnovská v 41. minúte z penalty vyrovnala, dostali sa do psychickej výhody Slovenky. Ešte do prestávky si vytvorili niekoľko sľubných šancí, ale bez gólového efektu.
Krátko po prestávke však inkasovali druhý gól a v 52. minúte Tanja Bojčuková zvýšila už na 1:3. Zverenky Petra Kopúňa už s týmto stavom nedokázali nič spraviť.
„Myslím si, že dvojgólové manko nie je nič hrozné. Verím, že sa na odvetu pripravíme tak, aby sme to otočili,“ uviedla Šurnovská.
Slovenky síce hrali úvodný zápas v Prešove, no po stretnutí naznačili, že očakávali výraznejšiu prevahu vlastných fanúšikov.
Druhý zápas 1. kola play off o postup na MS 2027
Utorok, 13. októbra
Ukrajina - Slovensko /17.00, Košická futbalová aréna, Košice/, /prvý zápas: 3:1/
Predpokladané zostavy:
Slovensko: Tóthová - Retkesová, Bartovičová, Košíková, Lemešová - Šurnovská - Fabová, Hmírová, Mikolajová, Gondová - Maťavková
Ukrajina: Boklačová - Petryková, Kotyková, Korsunová, Šajnuková - Zaborovecová, Andruchivová, Chimičová, Kalininová, Hirynová - Bojčuková
Odveta, v ktorej budú Ukrajinky figurovať v oficiálnom zápise ako domáce, sa bude hrať v Košickej futbalovej aréne.
V odvete musíme udržať vysoké tempo hry
Tréner Peter Kopúň verí, že sa jeho zverenky popasujú s náročnou situáciou. „Prvý zápas nám potvrdil ukazovatele, ktoré sme vedeli o hre súperiek.
V odvete musíme udržať vysoké tempo hry. My musíme byť ten tím, ktorý bude kontrolovať hru a vytvárať si šance, no zároveň eliminovať zbrane súperiek.
Dva góly dnes nemusia nič znamenať. Pre nás bude dôležité nájsť líderky, ktoré potiahnu tím,“ poznamenal Kopúň.
Na skutočnosť, že aj druhý duel 1. kola play off bude hrať jeho tím na domácom ihrisku, sa pozerá pozitívne: „To, že nemusíme nikam ďaleko cestovať, je obrovská výhoda čo sa týka regenerácie.“