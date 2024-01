Slovan Bratislava opúšťa veľká opora, Čavrič bude pôsobiť v Ázii

Čaki bude nosiť dres japonského klubu Kashima Antlers. Do Japonska odchádza na hosťovanie s následnou opciou,“ informuje web ŠK Slovan Bratislava.

Bol dôležitou súčasťou mužstva a klubu pri prechode na nové Tehelné pole, a v ročníku 2018/19 sa so Slovanom radoval aj z majstrovského titulu.

Strelecky sa presadil pri svojej prvej belasej trofeji, a to zisku Slovenského pohára v sezóne 2016/17, keď skóroval vo finále so Skalicou. V lige mu výborne vyšiel aj nadchádzajúci ročník 2017/18 s 12 gólmi, a tiež ziskom pohárovej trofeje.

Aleksandar Čavrič prišiel do Slovana Bratislava v septembri 2016. V aktuálnom kádri bol teda až doteraz služobne najstarším hráčom.

„Aleksandarovi Čavričovi by sme sa radi poďakovali za všetko, čo pre Slovan odviedol. Pri bezmála osemročnom pôsobení a množstve nezabudnuteľných momentov, ktoré sme spoločne s ním zažili, sú slová prakticky zbytočné.

Skvele mu vyšiel ročník 2021/22, keď dal v lige v 30 štartoch 15 gólov, pridal k nim štyri presné zásahy v Európskej konferenčnej lige i rozhodujúcu postupovú penaltu v rozstrele so Zrinjski. Vo výbornej forme hral aj v prebiehajúcej sezóne, na jeseň vsietil v Niké lige 9 gólov a ďalších 5 pridal v Európe.

Prežil som tu najlepšie obdobie v živote, ktoré som si naplno užil. Ak by klub nebol spokojný, neurobil by som tento krok,“ dodal.

Chcel som, aby môj odchod dával zmysel pre všetky strany, a aby bol Slovan spokojný. Slovan mi totiž dal úplne všetko, na druhej strane, ja som mu tiež dal svoje roky i môj život. Vôbec to však neľutujem.

„Pamätám si, že som ako mladík prišiel do Slovana s cieľom odohrať nejaký čas a ísť ďalej, nakoniec som tu zostal veľmi dlho. A som za to šťastný.

Jeho rozlúčka bola emotívna. Spomínal pri nej na deň, kedy do Slovana prišiel.

Nechcem neskôr ľutovať, že som to neskúsil. Futbalový život je krátky, ja sa blížim k tridsiatke, a chcem ten čas využiť naplno,“ povedal Čavrič.

Vtedy som sa veľmi tešil, teraz je to aj trochu smutné, pretože opúšťam klub, ktorý mám veľmi rád. Avšak myslím si, že toto je presne ten čas, keď treba odísť a skúsiť niečo iné.

„Je dôležité, že keď odchádzate, je to v dobrom, a môžete sa každému pozrieť do očí. Aj preto som neodišiel skôr, aj keď ponuky prichádzali už v predošlých prestupových obdobiach,“ prezradil.

V minulosti sa viackrát vyjadril, že by chcel zostať žiť v Bratislave. Prestup do Japonska na tom nič nemení.

„Stokrát som povedal, že mám tento klub veľmi rád, no aj s ohľadom na to, čo som preň urobil, je správny čas posunúť sa a skúsiť niečo iné. Určite by som raz rád prišiel naspäť, uvidíme, čo život prinesie.

Nikto však nevie, čo bude zajtra. Teraz sa idem koncentrovať na novú kariérnu výzvu v Japonsku.

Som vďačný vedeniu Slovana, ktoré sa mi snažilo ponúknuť čo najlepšie podmienky, mám rád tento klub, no toto je možno moja posledná šanca zažiť niečo nové a iné, a chcem ju využiť.

Ďakujem všetkým spoluhráčom, realizačnému tímu, trénerom, vedeniu a najmä vám fanúšikom za podporu a skvelé roky, ktoré sme spoločne prežili. Nezabudnem na vás a verím, že ani vy na mňa. Raz belasý, navždy belasý,“ uzavrel Aleksandar Čavrič.