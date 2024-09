Ronaldo prišiel o trénera. Al Nassr má záujem o bývalého kouča AC Miláno

Castro pôsobil na lavičke tímu od júna 2023. "Al Nassr oznamuje, že hlavný tréner Luis Castro odišiel z tímu.

Všetci v klube by sa chceli Luisovi a jeho spolupracovníkom poďakovať za ich obetavú prácu počas uplynulých štrnástich mesiacov a do budúcnosti im želáme len to najlepšie," citovala z vyhlásenia klubu agentúra DPA.