Škriniarovmu spoluhráčovi vo Fenerbahce narobil problémy Harry Potter, čelí žalobe

Ilustračná fotografia hráčov Fenerbahce Istanbul aj s Keremom Aktürkogluom.
Ilustračná fotografia hráčov Fenerbahce Istanbul aj s Keremom Aktürkogluom. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. nov 2025 o 21:10
Hráč mal porušiť duševné vlastníctvo veľkej televíznej firmy.

ISTANBUL. Turecký futbalista Kerem Aktürkoglu si vyrobil poriadny problém. Zažalovala ho totiž firma Warner Bros., jedna z najväčších svetových filmových a televíznych produkčných spoločností.

Podľa nej porušil krídelník Fenerbahce Istanbul duševné vlastníctvo firmy. Informoval o tom portál sabah.com.tr.

Žalobu podali z dôvodu neoprávneného použitia vizuálnych obrázkov a zvukových materiálov zo série filmov o Harrym Potterovi, tie použil futbalista na sociálnych sieťach.

Vo svojej žalobe spoločnosť poznamenáva, že mnohé výrazy, ako napríklad „Harry Potter“, „Rokfort“ a „Gryfindor“, sú v Turecku patentované a majú vysokú komerčnú hodnotu.

Spoločnosť sa domnieva, že Aktürkoglu porušil autorské práva použitím obrázkov bez povolenia. V žalobe sa tiež uvádza, že vyšetrovanie sa mohlo začať bez predchádzajúceho upozornenia hráčovi.

Aktürkoglu odohral v tejto sezóne za Fenerbahçe 11 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil štyri góly a pridal tri asistencie. V klube pôsobí aj slovenský obranca Milan Škriniar.

