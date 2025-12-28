Po osemnástich rokoch sa dostal k cene. Znamená pre mňa všetko, povedal Brazílčan

Brazílsky futbalista Ailton sa po osemnástich rokoch dostal k svojej cene pre najlepšieho strelca nemeckej Bundesligy za sezónu 2003/2004.
Trofej v tvare kanóna namiesto neho prevzal jeden z jeho poradcov, ktorý ju doteraz vlastnil. Brazílsky kanonier ju od neho odkúpil.
Ailton získal cenu v drese Werderu Brémy, ktorému 28 gólmi pomohol k ligovému titulu. „Dlhý čas sa snažili moju cenu predať. To sa im, vďakabohu, nepodarilo a teraz ju konečne vlastním ja. Znamená pre mňa všetko a už nikdy sa jej nevzdám,“ citovala Brazílčana agentúra DPA.
V súčasnosti už 52-ročný Ailton ukončil aktívnu kariéru v roku 2013. Najlepšie roky zažil práve v Brémach, s Werderom okrem bundesligového titulu získal dvakrát aj Nemecký pohár (1999, 2004).
Po majstrovskej sezóne sa zároveň stal v hlasovaní novinárov historicky prvým zahraničným víťazom ceny pre najlepšieho hráča roka. V Bundeslige odohral počas svojej kariéry 219 zápasov a strelil v nich dovedna 106 gólov.