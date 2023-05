Prvýkrát si vyskúša zahraničie. Trenčiansky odchovanec smeruje po konci v Bystrici do Česka

Dvadsaťštyriročný odchovanec AS Trenčín sa v lete po skončení platnosti zmluvy so slovenským klubom MFK Dukla Banská Bystrica pripojí k českému prvoligovému tímu FK Jablonec.

"Ponuka od Jablonca ma zaujala. Vôbec som neváhal a chcel som do toho ísť. Českú ligu poznám a sledujem ju. Myslím si, že so svojím talentom by som sa do nej mohol hodiť. Som zvedavý, čo mi tento angažmán prinesie.

Chcel by som dať klubu sto percent a pomôcť mu. Verím, že všetko do seba zapadne, hráči ma prijmú medzi seba a spolu dosiahneme dobré výsledky. Moja najväčšia zbraň je rýchlosť, ktorú chcem ukázať aj v Česku," povedal Slávik o zmene pôsobiska pre oficiálny web FK Jablonec.

Adrián Slávik začal profesionálnu kariéru v Trenčíne a v drese AS zažil aj fortunaligovú premiéru, keď 27. mája 2018 nastúpil proti MŠK Žilina.

V júli minulého roka prestúpil do Banskej Bystrice. Celkovo odohral v najvyššej domácej súťaži 71 duelov s bilanciou gól a šesť prihrávok. Na konte má aj jeden štart v slovenskej reprezentácii do 20 rokov.