Naznačil svoju budúcnosť? Ak to bola rozlúčka, tak môže byť, povedal Kaprálik

Dvomi gólmi prispel k výhre reprezentant Dávid Ďuriš, rovnako dva presné zásahy strelil v drese AS Rahim Ibrahim.

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v 3. kole Niké Ligy nad AS Trenčín 5:2 a poskočili na druhé miesto tabuľky práve pred svojho súpera.

Do druhého polčasu po príhovore trénera Iliju Stolicu a striedaní vybehol na trávnik iný Trenčín.

"Prvý polčas sme mali výborný. Mali sme veľa šancí, dali sme sme tri góly, no v druhom polčase to už bolo horšie," zamyslel sa slovenský reprezentant.

Futbalisti z Považia si to zobrali k srdcu, druhý polčas mal tak dobré parametre aj v defenzíve.

"Tréner nám povedal, že buď to môžeme zabaliť a ísť domov, alebo musí na trávnik vybehnúť iný tím," prezradil po stretnutí Bariš.

V zápase nastúpil na poste stredného útočníka, kde nahradil Timoteja Jambora. "Nie je to úplne moja pozícia, ale keď treba, tak zaskočím," pousmial sa Ďuriš.

"Divákom sa musel zápas páčiť, no trénerom asi až tak nie. Sme však radi, že sme to zvládli. Mne osobne zápas chutil, dal som dva góly, ale dôležitý je výsledok tímu, nie moje góly."

"Takéto bývajú zápasy s Trenčínom. Som rád, že sme dali päť gólov, no škoda tých dvoch inkasovaných," hodnotil zápas Kaprálik.

Hlavnou témou nielen po zápase, ale i počas týždňa bol prípadný prestup žilinského útočníka Adriána Kaprálika do zahraničia.

"Som rád, že sa nám veci z tréningu podarilo preniesť do zápasu. Mal som pocit, že to dnes vyjde."

"V druhom polčase nás súper dostal pod tlak, ale šance sme dokázali premeniť a mohli sme dať ešte viac gólov. Škoda, že som i ja nedal viac gólov, bol by som naozaj rád," priznal.

Jeho cieľom je v tejto sezóne posunúť sa niekam ďalej: "Uvidíme, čo sa stane v najbližších dňoch."

Útočník MŠK by bol rád, ak by sa podarilo prestup zrealizovať. Na konštatovanie, či to mohol byť aj rozlúčkový zápas, odpovedal: "Tak môže byť, hlavne, že tam bol ten gól."