Obert hodnotí sezónu pozitívne. Zapracoval na agresivite a koncentrácii

„Zachránili sme sa, z čoho máme radosť my hráči, ale samozrejme aj naši fanúšikovia. Benátky k nám prišli nabudené po víťazstve nad Fiorentinou a hotovali sa na tri body, ale tie nakoniec zostali u nás,“ zhodnotil pre TASR Obert duel s predposledným tímom ligy.

„Podľa nedeľňajších výsledkov má Neapol všetko vo svojich rukách. Ak vyhrá, bude majster. Bude to určite krásny zápas aj preto, že sa uvidíme s mojím spoluhráčom z reprezentácie Stankom Lobotkom.

Bohužiaľ, dvakrát ma vyradili zdravotné problémy, po ktorých bolo ťažké vrátiť sa. Určite je čo zlepšovať do novej sezóny,“ dodal Obert.

Nakoniec sme to zvládli, takže určite sú všetci spokojní. Mohli sme sa aj skôr zachrániť, ale na to už sa nikto nepýta. O sebe poviem, že som zapracoval na agresivite a koncentrácii. Celkovo táto sezóna priniesla viacero pozitívnych vecí.

„Bola to ťažká sezóna z pohľadu celého tímu a aj čo sa týka mňa. Začiatok bol veľmi ťažký, trápili sme sa, v polovici sezóny to stále nebolo ružové. Pomohli nám veľmi tímové sústredenia, viac času sme trávili spolu v kolektíve a začali sme zbierať body.

Dvadsaťdvaročný slovenský obranca odohral v tomto ročníku ligy 20 zápasov, čo je zatiaľ o tri viac ako v minulej. Dokonca sa raz zapísal do streleckej listiny. V januári sa presadil v súboji s Lecce (4:1).

Mladý Slovák sa v Taliansku udomácnil. Život v 150-tisícovom meste si užíva nielen po futbalovej stránke.

„Nesťažujem si. Akurát tu máme príjemných 28 stupňov, ale vlastne počas celého roka je vonku fajn. Zimy tu nie sú, minimum je tých 14 stupňov. Žijem tu sám, ale keď ma prišli pozrieť rodičia, aj im sa mesto páčilo. Aj more už sa oteplilo a dá sa v ňom kúpať. Takže buď trávim čas pri vode, alebo idem do centra, ktoré ponúka veľa možností,“ prezradil pre TASR Obert.

Okrem klubových povinností čaká rodáka z Bratislavy bohatá reprezentačná jeseň. Národný tím absolvuje od septembra do novembra šesť zápasov v kvalifikácii MS 2026, v ktorej budú jeho súpermi Nemecko, Luxembursko a Severné Írsko.

Obertov veľký sen je prebojovať sa na šampionát. Bol by to jeho druhý veľký turnaj v kariére, na ME 2024 v Nemecku odohral 25 minút.

„Strašne sa na tie zápasy teším. Dostať sa na MS je môj ďalší veľký sen a cieľ. Budeme tvrdo ´makať´, aby sa splnil. Skupina je kvalitná. Nemecko má veľkú silu, ale podceniť nesmieme ani Luxembursko podľa toho, čo ukázalo v minulej kvalifikácii.

Severní Íri zasa určite nevypustia žiadny súboj a budú hrať agresívne. Ja však verím, že sa dobre pripravíme a zvládneme to," dodal Obert.