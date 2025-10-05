ONLINE: AC Sparta Praha - SK Slavia Praha dnes, Chance liga LIVE (11.kolo)

PRAHA. Futbalisti AC Sparta Praha a SK Slavia Praha dnes hrajú ďalší zápas českej futbalovej Chance ligy.
Na Letnej sa odohrá atraktívne strentutie, tzv. derby pražských S.
ONLINE PRENOS: AC Sparta Praha - SK Slavia Praha (Chance liga LIVE, 11. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Chance Liga 2025/2026
05.10.2025 o 18:30
11. kolo
Sparta Praha
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slavia
SK Slavia Praha
Slavia zůstává v Chance Lize neporažena, když v dosavadní desítce zápasů sedm vyhrála a ve třech remizovala, tím však zůstává o jeden bod za svým arcirivalem a dnešním soupeřem.
Dvě z těch tří remíz přišly na trávnících soupeřů a obě na severu Čech, když remízy 1:1 Slavia přivezla z Liberce a Jablonce, další tři ligové zápasy ve venkovních zápasech Slavia vyhrála s celkovým skóre 6:1.
V úterý se sešívaní představili v Miláně při utkání druhého kola Ligy mistrů proti tamnímu Interu a utkání jim zcela nevyšlo, když po mdlém výkonu prohráli hladce 0:3.
Otázkou je zdravotní stav kádru, neboť řada hráčů měla údajně v minulých dnech virózu. Mimo hru určitě bude dlouhodobě zraněný Dominik Javorček a připraveni by dnes neměli být ani klíčoví stopeři Tomáš Holeš s Igohem Ogbuem.
AC Sparta Praha
Sparta vstupuje do dnešního derby z první pozice ligové tabulky a v roli mírného favorita. Prvních deset ligových duelů této sezóny odehrála s bilancí 8-1-1, přičemž na Letné vyhrála všech pět ligových a devět soutěžních zápasů.
Během týdne se Sparta představila ve čtvrtek v úvodním duelu ligové fáze Konferenční ligy se Shamrock Rovers a Irům nedala nejmenší šanci, když na trávníku zcela dominovala a zvítězila 4:1.
Trenér Brian Priske disponuje téměř kompletním kádrem, mimo hru jsou pouze dlouhodobě zranění Magnus Kofod Andersen a Elias Cobbaut, proti Shamrocku pak ze zdravotních důvodů nebyli k dispozici Dominik Hollý s Angelem Preciadem a také Jakub Martinec, jenž však kvůli pozdnímu příchodu na Letnou není napsán na pohárovou soupisku, v lize však hrát může.
Hezký podvečer z pražské Letné při sledování 315. derby mezi pražskými „S“, v němž Sparta přivítá Slavii.
V historické bilanci je výrazně úspěšnější Sparta, která zvítězila ve 139 případech, v 76 duelech se hrálo nerozhodně a Slavia uspěla 99x, dnes tedy bude útočit na sté vítězství.
Všechny tři vzájemné duely v uplynulé sezóně vyhrály domácí celky, díky dvěma domácím duelům tak byla úspěšnější Slavia.
V rámci samostatné české ligy se dosud uskutečnilo 70 ligových derby s bilancí 28-25-17 ve prospěch Sparty, na Letné je ta bilance 17-12-5. Slavia naposledy vyhrála ligové derby na Letné v prosinci 2020.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:30.