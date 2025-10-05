ONLINE: AC Sparta Praha - SK Slavia Praha dnes, Chance liga LIVE (11.kolo)

AC Sparta Praha - SK Slavia Praha: ONLINE prenos zo zápasu Chance ligy.
AC Sparta Praha - SK Slavia Praha: ONLINE prenos zo zápasu Chance ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|5. okt 2025 o 15:30
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 11. kola českej Chance ligy: AC Sparta Praha - SK Slavia Praha.

PRAHA. Futbalisti AC Sparta Praha a SK Slavia Praha dnes hrajú ďalší zápas českej futbalovej Chance ligy.

Na Letnej sa odohrá atraktívne strentutie, tzv. derby pražských S.

Futbal sledujete naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: AC Sparta Praha - SK Slavia Praha (Chance liga LIVE, 11. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Chance Liga  2025/2026
05.10.2025 o 18:30
11. kolo
Sparta Praha
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slavia
Prenos
SK Slavia Praha

Slavia zůstává v Chance Lize neporažena, když v dosavadní desítce zápasů sedm vyhrála a ve třech remizovala, tím však zůstává o jeden bod za svým arcirivalem a dnešním soupeřem.

Dvě z těch tří remíz přišly na trávnících soupeřů a obě na severu Čech, když remízy 1:1 Slavia přivezla z Liberce a Jablonce, další tři ligové zápasy ve venkovních zápasech Slavia vyhrála s celkovým skóre 6:1.

V úterý se sešívaní představili v Miláně při utkání druhého kola Ligy mistrů proti tamnímu Interu a utkání jim zcela nevyšlo, když po mdlém výkonu prohráli hladce 0:3.

Otázkou je zdravotní stav kádru, neboť řada hráčů měla údajně v minulých dnech virózu. Mimo hru určitě bude dlouhodobě zraněný Dominik Javorček a připraveni by dnes neměli být ani klíčoví stopeři Tomáš Holeš s Igohem Ogbuem.
AC Sparta Praha

Sparta vstupuje do dnešního derby z první pozice ligové tabulky a v roli mírného favorita. Prvních deset ligových duelů této sezóny odehrála s bilancí 8-1-1, přičemž na Letné vyhrála všech pět ligových a devět soutěžních zápasů.

Během týdne se Sparta představila ve čtvrtek v úvodním duelu ligové fáze Konferenční ligy se Shamrock Rovers a Irům nedala nejmenší šanci, když na trávníku zcela dominovala a zvítězila 4:1.

Trenér Brian Priske disponuje téměř kompletním kádrem, mimo hru jsou pouze dlouhodobě zranění Magnus Kofod Andersen a Elias Cobbaut, proti Shamrocku pak ze zdravotních důvodů nebyli k dispozici Dominik Hollý s Angelem Preciadem a také Jakub Martinec, jenž však kvůli pozdnímu příchodu na Letnou není napsán na pohárovou soupisku, v lize však hrát může.
Hezký podvečer z pražské Letné při sledování 315. derby mezi pražskými „S“, v němž Sparta přivítá Slavii.

V historické bilanci je výrazně úspěšnější Sparta, která zvítězila ve 139 případech, v 76 duelech se hrálo nerozhodně a Slavia uspěla 99x, dnes tedy bude útočit na sté vítězství.

Všechny tři vzájemné duely v uplynulé sezóně vyhrály domácí celky, díky dvěma domácím duelům tak byla úspěšnější Slavia.

V rámci samostatné české ligy se dosud uskutečnilo 70 ligových derby s bilancí 28-25-17 ve prospěch Sparty, na Letné je ta bilance 17-12-5. Slavia naposledy vyhrála ligové derby na Letné v prosinci 2020.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:30.

Tabuľka Chance ligy

Česko

    AC Sparta Praha - SK Slavia Praha: ONLINE prenos zo zápasu Chance ligy.
    AC Sparta Praha - SK Slavia Praha: ONLINE prenos zo zápasu Chance ligy.
    ONLINE: AC Sparta Praha - SK Slavia Praha dnes, Chance liga LIVE (11.kolo)
    dnes 15:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Česko»ONLINE: AC Sparta Praha - SK Slavia Praha dnes, Chance liga LIVE (11.kolo)