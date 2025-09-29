Neapol už nie je líder, Conte si uvedomuje slabiny. Je na čom pracovať, hovorí

MILÁNO. Futbalistom SSC Neapol chýbala v nedeľnom šlágri Serie A proti AC Miláno (1:2) tímovosť.
Po prvej prehre v novom ročníku najvyššej talianskej súťaže to povedal tréner tímu Antonio Conte, ktorý má zároveň pocit, že jeho mužstvo inkasuje priveľa gólov.
„Partenopei“ vstúpili do ligovej sezóny štyrmi víťazstvami v rade, ale bezchybná séria sa pre nich skončila. Po nedeľnej prehre navyše prišli o líderskú pozíciu v tabuľke, na čelo sa dostali práve Milánčania.
Na prvých troch pozíciách je to však stále veľmi tesné, Miláno, Neapol a aj tretí AS Rím majú rovnaký počet 12 bodov, pričom o jediný bod za nimi zaostáva štvrtý Juventus Turín.
„Bola to naša prvá prehra v piatich kolách, ktorá prišla proti veľmi silnému milánskemu tímu na San Sire. Môže sa im stať, že strelia dva góly, ale moji chalani zároveň vedia, že musíme byť lepší ako tím.
Ide o to, že celý tím potrebuje trochu viac sústredenia a koncentrácie, pretože sme si to sami sťažili za stavu 0:2. Stále sme tvrdo tlačili a vytvárali si gólové šance, ale tie treba aj dotiahnuť do konca,“ zhodnotil zápas Conte.
VIDEO: Zostrih zápasu AC Miláno - Neapol
Talianskeho kormidelníka trápila obrana. Pre zranenia absentuje štvorica Leonardo Spinazzola, Mathias Olivera, Amir Rrahmani a Alessandro Buongiorno, debut si tak pripísali letné posily Luca Marianucci a Miguel Gutierrez.
Neapol inkasoval v uplynulých troch stretnutiach vždy dvakrát. Nepriaznivú sériu odštartovala prehra s Manchestrom City (0:2) v úvode Ligy majstrov, minulý týždeň zase prišiel triumf nad nováčikom z Pisy 3:2.
„Je na čom pracovať, pretože sme v poslednej dobe inkasovali priveľa gólov. Ak sa pozriete na tie dva proti Pise a tie dva dnes, začínajú pribúdať. Obrana bola vždy našou najväčšou silou, takže musíme ďalej pracovať a zlepšovať sa.
Avšak, prísť sem s takouto autoritou proti solídnemu milánskemu tímu na San Sire by nám malo priniesť pozitívne pocity,“ citoval Conteho portál Football Italia.
Duel na San Sire sa pre domácich vyvíjal dobre hneď od začiatku. V 3. minúte otvoril skóre Alexis Saelemaekers, ktorý zužitkoval dravý prienik a exkluzívnu prihrávku od Christiana Pulisica. Po polhodine hry Milánčania zvýšili na 2:0, keď predviedli vydarenú kombináciu a po prihrávkach Strahinju Pavloviča a Youssoufa Fofanu zakončil presne Pulisic.
„To, čo sme dnes predviedli, bolo neuveriteľné. Bol to špičkový, špičkový výkon. Tréner odviedol naozaj dobrú prácu, z každého hráča dostal to najlepšie. Máme veľa kvality, a to sme ukázali aj na ihrisku,“ povedal americký krídelník pre DAZN.
Dôležitý moment prišiel po prestávke, keď rozhodca nariadil pokutový kop po faule domáceho Pervisa Estupiňána na Giovanniho Di Lorenza. Po zhliadnutí videa navyše arbiter ekvádorského reprezentanta vylúčil a z penalty znížil Kevin De Bruyne.
Neapol v početnej výhode súpera zatlačil, v závere striedajúci David Neres trafil spojnicu, ale vyrovnania sa už hostia nedočkali. Takmer celý zápas za nich odohral slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorý striedal až v druhej minúte nadstaveného času.
„Som šťastný, pretože to bol dôležitý a veľmi ťažký test proti kvalitnému tímu Neapola. Prvý polčas bol skvelý, v druhom sme, žiaľ, zostali len v desiatich. Aspoň sme si dokázali precvičiť obranu, to sú situácie, v ktorých môžete byť nútení zahodiť šance na skórovanie,“ konštatoval tréner Milána Massimiliano Allegri.
„Rossoneri“ si na budúci víkend zmerajú sily s Juventusom Turín. Neapol vstúpi do zápasového diania už v stredu, keď v druhom dueli Ligy majstrov doma privíta úradujúceho portugalského šampióna Sporting Lisabon.
„Chlapci hrali proti Neapolu naozaj dobre, ale toto je len začiatok. Musíme si dnes večer užiť víťazstvo a potom sa od zajtra začať sústrediť na ďalší zápas pred prestávkou na reprezentačné povinnosti,“ uzavrel Allegri.