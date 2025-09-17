Milánske kluby zbúrajú San Siro. Dohodli sa s mestom a začnú realizáciu nového projektu

MILÁNO. Talianske futbalové kluby AC Miláno a Inter Miláno sa s mestom dohodli na kúpe domovského štadióna San Siro.
Po uskutočnení administratívnych povolení tak budú môcť začať na realizovaní nového projektu.
Kluby odkúpia štadión a pozemky v jeho okolí za približne 200 miliónov eur. Na mieste plánujú postaviť úplne nový štadión, čo bude viesť k čiastočnému alebo úplnému zbúraniu San Sira.
Nový stánok má mať kapacitu 71.500 miest a v jeho okolí sa má vybudovať aj nákupné centrum, kancelárske priestory, hotel, park, múzeum či zdravotné stredisko.
„Dosiahli sme dohodu s oboma milánskymi klubmi. Nový štadión musí byť dokončený do roku 2031, pretože Európska futbalová únia (UEFA) nám dala najavo, že nebude zvažovať Miláno ako hostiteľa ME v roku 2032, kým nebude postavený nový štadión San Siro,“ uviedol podľa DPA primátor mesta Giuseppe Sala.
Stavebné práce s určitosťou nezačnú pred štartom budúcoročných zimných olympijských hier, keďže San Siro má hostiť otvárací ceremoniál. Ten je na programe v piatok 6. februára 2026.