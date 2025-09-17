Milánske kluby zbúrajú San Siro. Dohodli sa s mestom a začnú realizáciu nového projektu

Legendárny milánsky štadión San Siro.
Legendárny milánsky štadión San Siro. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. sep 2025 o 11:57
Stavebné práce s určitosťou nezačnú pred štartom budúcoročných zimných olympijských hier.

MILÁNO. Talianske futbalové kluby AC Miláno a Inter Miláno sa s mestom dohodli na kúpe domovského štadióna San Siro.

Po uskutočnení administratívnych povolení tak budú môcť začať na realizovaní nového projektu.

Kluby odkúpia štadión a pozemky v jeho okolí za približne 200 miliónov eur. Na mieste plánujú postaviť úplne nový štadión, čo bude viesť k čiastočnému alebo úplnému zbúraniu San Sira.

Nový stánok má mať kapacitu 71.500 miest a v jeho okolí sa má vybudovať aj nákupné centrum, kancelárske priestory, hotel, park, múzeum či zdravotné stredisko.

„Dosiahli sme dohodu s oboma milánskymi klubmi. Nový štadión musí byť dokončený do roku 2031, pretože Európska futbalová únia (UEFA) nám dala najavo, že nebude zvažovať Miláno ako hostiteľa ME v roku 2032, kým nebude postavený nový štadión San Siro,“ uviedol podľa DPA primátor mesta Giuseppe Sala.

Stavebné práce s určitosťou nezačnú pred štartom budúcoročných zimných olympijských hier, keďže San Siro má hostiť otvárací ceremoniál. Ten je na programe v piatok 6. februára 2026.

    Legendárny milánsky štadión San Siro.
    Legendárny milánsky štadión San Siro.
    Milánske kluby zbúrajú San Siro. Dohodli sa s mestom a začnú realizáciu nového projektu
    dnes 11:57
