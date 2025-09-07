V závere prestupového obdobia priviedli posily. Spartak Trnava oznámil veľký návrat

TRNAVA. V závere prestupového obdobia na Slovensku oznámil futbalový klub Spartak Trnava ešte dve posily.
Z lotyšského FC Riga prichádza na hosťovanie nigérijský útočník a navrátilec Abdulrahman Taiwo, ofenzívu posilní aj gruzínsky univerzál Luka Chorkeli. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.
Dvadsaťsedemročný Taiwo pôsobil v malom Ríme počas sezóny 2022/23, kedy bol v Trnave na hosťovaní z dánskeho Sönderjyske.
V drese Spartaka nastúpil na 27 duelov a vsietil 19 gólov, jedným z nich bol aj ten vyrovnávajúci vo finále Slovenského pohára proti Slovanu Bratislava.
Trnavčania po jeho góle v 86. minúte zvládli aj predĺženie a na domácom štadióne obhájili prvenstvo.
V Lotyšsku pôsobil okrem Rigy aj v FK Auda, na Slovensku v minulosti obliekal dresy Dunajskej Stredy, Nitry, či Michaloviec. Zmluva obsahuje aj opciu na trvalý prestup.
Chorkeli podpísal v Trnave trojročný kontrakt, pre 25-ročného hráča pôjde o prvé pôsobenie mimo domoviny.
V tamojšej najvyššej súťaži hral v uplynulých sezónach za FC Samgurali. Vyšiel mu najmä ročník 2024, s 11 gólmi bol najlepším strelcom mužstva a pridal aj 8 asistencií.