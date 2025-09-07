V závere prestupového obdobia priviedli posily. Spartak Trnava oznámil veľký návrat

Z lotyšského FC Riga prichádza na hosťovanie nigérijský útočník a navrátilec Abdulrahman Taiwo, ofenzívu posilní aj gruzínsky univerzál Luka Chorkeli.

TRNAVA. V závere prestupového obdobia na Slovensku oznámil futbalový klub Spartak Trnava ešte dve posily.

Z lotyšského FC Riga prichádza na hosťovanie nigérijský útočník a navrátilec Abdulrahman Taiwo, ofenzívu posilní aj gruzínsky univerzál Luka Chorkeli. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

Dvadsaťsedemročný Taiwo pôsobil v malom Ríme počas sezóny 2022/23, kedy bol v Trnave na hosťovaní z dánskeho Sönderjyske.

V drese Spartaka nastúpil na 27 duelov a vsietil 19 gólov, jedným z nich bol aj ten vyrovnávajúci vo finále Slovenského pohára proti Slovanu Bratislava.

Trnavčania po jeho góle v 86. minúte zvládli aj predĺženie a na domácom štadióne obhájili prvenstvo.

V Lotyšsku pôsobil okrem Rigy aj v FK Auda, na Slovensku v minulosti obliekal dresy Dunajskej Stredy, Nitry, či Michaloviec. Zmluva obsahuje aj opciu na trvalý prestup.

Chorkeli podpísal v Trnave trojročný kontrakt, pre 25-ročného hráča pôjde o prvé pôsobenie mimo domoviny.

V tamojšej najvyššej súťaži hral v uplynulých sezónach za FC Samgurali. Vyšiel mu najmä ročník 2024, s 11 gólmi bol najlepším strelcom mužstva a pridal aj 8 asistencií.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
0
1
9:4
12
P
V
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
4
0
2
9:9
12
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
3
2
0
10:2
11
V
V
R
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
2
1
12:7
11
R
V
P
V
V
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
3
2
0
11:6
11
V
R
V
V
R
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
1
3
2
7:7
6
P
R
P
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
4
1
0
3
6:8
3
P
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
1
0
4
5:11
3
V
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
5:15
1
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

