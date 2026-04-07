Bývalý stredopoliar Walesu sa rozhodol. Zažil som toľko neuveriteľných momentov, povedal

Bývalý stredopoliar waleskej reprezentácie Aaron Ramsey v utorok oznámil vo veku 35 rokov koniec aktívnej kariéry.
Dlhoročný hráč Arsenalu Londýn bol bez klubu od minulého roka, v ktorom krátko pôsobil v mexickom tíme Pumas.
Ramsey odohral za národný tím 86 zápasov, v ktorých strelil 21 gólov a Wales reprezentoval na troch veľkých turnajoch.
Na majstrovstvách Európy sa tím z Britských ostrovov prebojoval do semifinále, v ktorom podľahol neskorším majstrov Európy z Portugalska.
„Nebolo to jednoduché rozhodnutie. Po dlhom zvažovaní som sa rozhodol ukončiť aktívnu kariéru. Bolo pre mňa cťou nosiť dres Walesu a zažiť v ňom toľko neuveriteľných momentov,“ citovala Ramseyho agentúra AP.
Najvýraznejšiu časť klubovej kariéry strávil v Arsenale, dres ktorého si obliekal 11 sezón a s „kanoniermi“ vyhral trikrát Pohár FA.