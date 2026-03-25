Kosovo bude pre Slovensko všetko len nie ľahký súper (podcast Spoza piva) 

Tomáš Bobček (8) a Milan Škriniar oslavujú gól.
Tomáš Bobček (8) a Milan Škriniar oslavujú gól. (Autor: Sportnet/Matej Sagan)
Samuel Biroš, Timotej Gašper|25. mar 2026 o 15:20
Prichádzame s epizódou 157, ktorej cieľom je pobaviť sa o problémoch v Prešove či o reprezentácii.

Cez víkend sme zavítali do Košíc na derby proti Tatranu Prešov. Prešov prehral na ihrisku proti kompaktným Košiciam, ktoré sú v skvelej forme.

Žiaľ, na Slovensku sa často okrem hry riešia aj ostatné záležitosti. Prešovskí fanúšikovia po zápase zdemolovali záchody v KFA, pričom vedenie Tatranu sa na sociálnych sieťach alibisticky vyhovára na zlyhanie jednotlivcov.

Neporiadok a škody páchali aj fans Košíc v Tatran Arene a teda nemôžeme ukazovať len na jednu stranu, ale snažiť sa neničiť to krásne, čo na Slovensku v rámci futbalu máme.

Slovenskú reprezentáciu čaká zápas o všetko. Vo štvrtok večer hráme v baráži proti Kosovu, ktoré je plné kvalitných hráčov a nebude ľahké postúpiť. Sokolom samozrejme držíme palce! 

VIDEO: 157. epizóda podcastu Spoza piva


Podcast Spoza piva

Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Google Podbean

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
25
16
4
5
52:32
52
V
P
V
V
R
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
25
13
7
5
49:29
46
V
V
P
R
R
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
24
13
7
4
42:24
46
P
V
R
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
24
12
4
8
36:29
40
P
V
P
P
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
25
11
3
11
47:34
36
P
P
P
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
25
10
5
10
35:39
35
V
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
25
9
4
12
40:44
31
V
R
V
V
R
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
25
9
3
13
23:41
30
V
V
P
V
P
3
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
25
6
8
11
28:36
26
P
R
V
R
R
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
25
6
8
11
26:41
26
P
R
P
R
R
5
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
25
5
7
13
24:38
22
V
P
V
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
25
4
10
11
23:38
22
P
R
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovenskí futbalisti do 17 rokov
