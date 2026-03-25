Kosovo bude pre Slovensko všetko len nie ľahký súper (podcast Spoza piva) 

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>
Cez víkend sme zavítali do Košíc na derby proti Tatranu Prešov. Prešov prehral na ihrisku proti kompaktným Košiciam, ktoré sú v skvelej forme.
Žiaľ, na Slovensku sa často okrem hry riešia aj ostatné záležitosti. Prešovskí fanúšikovia po zápase zdemolovali záchody v KFA, pričom vedenie Tatranu sa na sociálnych sieťach alibisticky vyhovára na zlyhanie jednotlivcov.
Neporiadok a škody páchali aj fans Košíc v Tatran Arene a teda nemôžeme ukazovať len na jednu stranu, ale snažiť sa neničiť to krásne, čo na Slovensku v rámci futbalu máme.
Slovenskú reprezentáciu čaká zápas o všetko. Vo štvrtok večer hráme v baráži proti Kosovu, ktoré je plné kvalitných hráčov a nebude ľahké postúpiť. Sokolom samozrejme držíme palce!
VIDEO: 157. epizóda podcastu Spoza piva
Podcast Spoza piva
Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.
Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa: