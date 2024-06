Bartoš je na odchode z Podbrezovej, upísal sa nováčikovi poľskej ligy

My mu držíme palce pri novej výzve. Verím, že sa naše cesty v budúcnosti ešte skrížia. Nebude jednoduché nahradiť ho, ale urobíme všetko pre to, aby sa nám to podarilo," uviedol pre klubový web "železiarov" generálny manažér Miroslav Poliaček.

Bartoš odohral v lige za Podbrezovú 86 zápasov s bilanciou osem gólov a štyri asistencie. Ďalších 12 duelov v najvyššej slovenskej súťaži si na svoje konto pripísal v drese Pohronia v sezóne 2019/2020. Prvýkrát v kariére si vyskúša pôsobenie v zahraničí.