Zdolali obhajcov striebra. Chorváti ani raz neprehrávali, na MS zabojujú o zlato

ZÁHREB. Chorvátski hádzanári sa stali prvými finalistami MS v hádzanej 2025. V štvrtkovom semifinálovom zápase pred domácimi priaznivcami v Záhrebe triumfovali nad obhajcami striebra Francúzmi 31:28.

V boji o titul sa stretnú s lepším z dvojice Dánsko - Portugalsko.

Bronzoví medailisti z OH 2012 v Londýne ani raz v zápase neprehrávali, do šatne odchádzali v polčase so sedemgólovým náskokom (18:11).