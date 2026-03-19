LIVE STREAM: Nominačná tlačová konferencia trénera Calzonu (Baráž o MS vo futbale 2026)

BRATISLAVA. Slovenský futbalový tréner Francesco Calzona dnes má o 15:30 tlačovú konferenciu pred barážou kvalifikácie MS vo futbale 2026, počas ktorej zverejní nomináciu.
Slováci sa v semifinále baráže stretnú 26. marca Kosovom na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. V prípade víťazstva narazia vo finále opäť doma na jedného z dvojice Turecko - Rumunsko.
Následne bude mať tlačovú konferenciu tréner reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš. Mladých Slovákov čakajú kvalifikačné zápasy na EURO 2027.
