Slovensko pôjde do baráže v najsilnejšom zložení. Calzona povolal aj Valjenta

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona predstavil vo štvrtok nomináciu na marcovú baráž o postup na tohtoročné MS v USA, Mexiku a Kanade.
Po dva a pol roku figuruje v nominácii obranca Martin Valjent. Len medzi náhradníkmi je naopak útočník Róbert Boženík, ktorý nechýbal v nominácii od svojho debutu v júni 2019.
Valjent je kapitánom Mallorcy a v nominácii už bol aj pod Calzonom, no do duelu nezasiahol.
Tréner k jeho návratu poznamenal, že nemal s obrancom „nikdy žiadny problém“ a označil ho za „inteligentného hráča, ktorý dokáže zmeniť svoj názor“.
Škriniar bojuje so zranením
V boji o historicky druhý postup na svetový šampionát môže mať dôležitú úlohu pri zranení kapitána Milana Škriniara, ktorý by však chcel odohrať aspoň jedno stretnutie. Trápi ho natrhnuté svalové vlákno v oblasti priťahovača stehna.
„Chcel by som sa verejne poďakovať Milanovi aj klubu Fenerbahce, pretože pochopili, aké dôležité zápasy nás čakajú.
Miňo bojuje s naozaj vážnym zranením a robí maximum pre to, aby bol s nami. V piatok pricestuje na Slovensko a má k dispozícii celý náš personál. Ide z neho však presvedčenie, že chce byť v aspoň jednom zápase.
Riskuje časť svojej kariéry, aby bol pripravený aspoň na jeden z týchto duelov,“ uviedol Calzona. Absenciu v „áčku“ zažíva po takmer siedmich rokoch Boženík zo Stoke City pre zranenie ramena.
Vrátil sa aj Suslov
Staronovou posilou je naopak stredopoliar Tomáš Suslov z Verony, ktorého trápili zhruba pol roka natrhnuté kolenné väzy, ale v klube nastúpil ako striedajúci hráč už v štyroch dueloch:
„Suslov bol skvelý v tom, že skrátil čas svojej absencie. Má už za Veronu štarty, rozprával som s ním a cíti sa dobre. Som presvedčený, že je to hráč, ktorý nám môže pomôcť. Pochybnosti mám len o množstve minutáže.“
Útočníka Adriána Kaprálika čaká premiérový zraz s ostrými zápasmi: „Kaprálik debutoval pod mojím vedením, potom išiel zo zranenia do zranenia a nebol na dostatočnej úrovni po fyzickej stránke.
Toto je zápas, kde nie je čas na skúšanie ani experimenty. Staviame na hráčov, ktorí vedia, čo chceme hrať a poznajú návyky tej hry. Druhá nemecká liga, kde pôsobí, je veľmi fyzická a práve po tejto stránke sa Adrián zlepšil.“
Lobotka sa zotavuje
Okrem Škriniara sa po zranení zotavuje aj ďalší ťahúň Stanislav Lobotka, ktorý mal zas skoro tri týždne problémy so stehnom. Neapolu chýbal dva duely a nie je jasné, či v piatok nastúpi na pôde Cagliari.
„S Lobom som volal a už dva dni trénuje s mužstvom. Ešte sa nevie, či nastúpi do piatkového zápasu.
Nikomu nepomôže, keď je 20 dní mimo zápasového rytmu, ale bude s nami a bude k dispozícii. Sú to veci, ktoré sa dejú, budeme sa nažiť pripraviť ho čo najlepšie“, priblížil kouč
Na zozname zranených sú aj útočníci Tomáš Bobček a Leo Sauer. Bobček z Lechie Gdaňsk je popredným strelcom poľskej ligy, mladší z bratov Sauerovcov má na konte tri góly v holandskej súťaži a jeden v Európskej lige.
„Bobček nie je nominovaný, pretože je zranený. Pracuje len v posilňovni a nebol na ihrisku, takže by to malo byť dlhodobejšie zranenie.
Viete, že sa zranil aj Ivan Schranz (Slavia Praha) a nie je k dispozícii, Sauer trénuje s mužstvom dva dni a dúfame, že príde v dobrej kondícii.
Lukáš Haraslín (Sparta Praha) striedal v poslednom dueli, mal mierne zranenie, ale príde. Sparte bude k dispozícii v dueli Konferenčnej ligy s Alkmaarom,“ vymenoval kormidelník.
Duda trénuje v Košiciach
Tréner vyzdvihol okrem Škiniara aj prístup stredopoliara Ondreja Dudu, ktorý nemal uplynulý víkend zápas s Al-Ettifaq, a tak inicioval presun do Košíc, kde sa pripravuje aj s klubovým spoluhráčom a nominovaným brankárom Marekom Rodákom.
„Trénuje v Košiciach a je tam aj jeden člen reprezentačného personálu, ktorý na to dohliada. On aj Marek Rodák trénujú s Košicami. Ondro vie o tom, že európsky futbal je na inej úrovni ako v Saudskej Arábii.
Pre nás je to stále dôležitý hráč. Povedal mi, že je fyzicky dobre pripravený. Musím však povedať, že z jeho strany je pozitívne, že keď je pár zápasov mimo, urobí maximum, aby prišiel pripravený.
Čo sa týka Rodiho, odkedy hrá v Saudskej Arábii, veľmi sa zlepšil, hlavne po mentálnej stránke. Chytá pravidelne a má veľmi dobrého trénera brankárov. Okrem toho, že sa zlepšil na ihrisku, je to veľký človek.
Slovákov čaká 26. marca zápas proti Kosovu a v prípade výhry odohrajú 31. marca priamy duel o postup proti úspešnejšiemu zo stretnutia medzi Tureckom a Rumunskom.
V druhom dueli sa spolu stretnú v rámci prípravy zdolané tímy. Oba zápasy sú v programe na Tehelnom poli.
Nominácia Slovenska na baráž kvalifikácie MS 2026
Brankári: Martin Dúbravka (Burnley), Marek Rodák (Al-Ettifaq), Dominik Takáč (Slovan Bratislava)
Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín B), Norbert Gyömbér (Al-Kholood), Denis Vavro (Wolfsburg), Ľubomír Šatka (Samsunspor), Martin Valjent (RCD Mallorca), Milan Škriniar (Fenerbahce Istanbul), Adam Obert (Cagliari Calcio), Ivan Mesík (Heracles Almelo), Dávid Hancko (Atlético Madrid)
Stredopoliari: Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň), Ondrej Duda (Al-Ettifaq), László Bénes (Kayserispor), Matúš Bero (VfL Bochum), Tomáš Rigo (Stoke City), Mario Sauer (Toulouse)
Útočníci: Tomáš Suslov (Hellas Verona), Adrián Kaprálik (Holstein Kiel), Dávid Ďuriš (Rosenborg), Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Leo Sauer (Feyenoord Rotterdam), Ľubomír Tupta (AE Larisa), David Strelec (Middlesbrough), Samuel Mráz (Servette Ženeva)