Demitru kúpili za hokejky a 300-tisíc korún, ukazuje unikátny dokument

TRENČÍN. Bola to pre neho vstupná brána do veľkého hokeja. Pavol Demitra hokejovo vyrastal v Dubnici nad Váhom, kde si pre jeho výborné výkony všimli funkcionári Dukly Trenčín a ponúkli mu angažmán vo vojenskom klube.

"Keď prišiel ako 17-ročný do Dukly Trenčín ako veľmi talentovaný hráč, vytvorili sme takú mini partiu mladých chalanov. Hral tretiu päťku ako 16-ročný, na ňom bolo vidieť, že je veľmi perspektívny, každý na ňom videl, že jedného dňa bude hrať NHL, čo sa aj potvrdilo," spomínal na Demitrov príchod do Trenčína vo filme 38 Ján Pardavý.

"Ani sme nevedeli, čo tá NHL je, vedeli sme len toľko, že tam hrajú najlepší hráči sveta. Zrazu sa nám v tínedžerských rokoch otvorila pre našu generáciu obrovská príležitosť ísť a presadiť sa.

Vtedy sme podpísali obaja prvého agenta, Ritcha Wintera, ktorý ani neprišiel osobne, ale poslal svojho zástupcu, Míru Henyša.

Pri aute sme podpísali kontrakty s novým agentom, ktorého sme nikdy nevideli. Bol to sen niekde sa dostať a čokoľvek by hocikto povedal čo treba urobiť, tak by sme to urobili v tej chvíli," vravel vo filme Miroslav Šatan.

Demitra sa počas dlhej a úspešnej kariéry v zámorí do Trenčína vrátil - v roku 1996 iba na jeden zápas, ale počas výluky v NHL na celú sezónu 2004/2005, keď vytvoril elitný útok s Mariánom Gáboríkom a Mariánom Hossom.

Dukla vtedy vypadla v semifinále play off so Slovanom Bratislava.

Niekdajší kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie zahynul pri leteckom nešťastí s ďalšími hokejistami ruského tímu Lokomotiv Jaroslavľ 7. 9. 2011.