Žofčák odohral jubilejný zápas, na rekord Pečovského nemyslí

BRATISLAVA. Iba štyria hráči pred ním absolvovali 400 zápasov v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži. Takýto míľnik dosiahli menovite: Viktor Pečovský, Martin Poljovka, Miroslav Barčík a Tomáš Ďubek.

V sobotu sa k ním pridal michalovský kapitán Igor Žofčák. Tridsaťosemročnému Zemplínčanovi však oslavy pokazila prehra s Trnavou 1:2.

Žofčák sa futbalovému remeslu vo svojom rodisku venuje popri zamestnaní. Čo pre neho znamená dosiahnutie uvedenej méty?

"Hrdosť. Je to aj o disciplíne. Som však najmä hrdý sám na seba a na svoje okolie. Bez ľudí navôkol, bez rodiny by som to nedokázal. Som rád, že som Žofčák," poznamenal na oficiálnom webe súťaže.