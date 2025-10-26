Kysučanky predviedli gólové hody. Odpútali sa na čele, Pruské zaváhalo

BRATISLAVA. Florbalistky Kysuckého Nového Mesta zvíťazili vo víkendovom 6. kole Hyundai extraligy nad Nemšovou 15:8.
Naďalej sa tak držia na čele tabuľky s 15 bodmi. Krok s nimi stále držia hráčky Spišskej Novej Vsi, ktoré si poradili s tímom Snipers Bratislava 7:4.
Pruské zvíťazilo v Partizánskom až po nájazdoch a na čelo tabuľky tak stráca na tretej priečke bod.
Hyundai extraliga žien - 6. kolo
ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves - Snipers Bratislava 7:4 (3:1, 3:0, 1:3)
Góly: 2. Bajtošová (Stanková), 10. Talpašová (Grossová), 11. Talpašová, 22. Dundová (vlastný), 28. Talpašová, 34. Galčíková (Veronika), 60. Hrabovská (Bajtošová) - 16. Thuringerová (Bučičová), 42. Randová (Hambálková), 42. Dundová (Randová), 55. Hergottová (Vargová)
FTC Bojkun Trucks Fiľakovo - ŠK Florbal Modra 8:7 (2:2, 4:1, 2:4)
Góly: 14. Ridzoňová (Hlávková), 14. Mikulová (Uhrinová), 26. Kadlecová (Mikulová), 27. Gombásová (Viktória), 33. Gombásová Csenge (Kovácsová Tamara Eszter), 40. Uhrinová, 45. Kallaiová (Gombásová), 55. Mikulová (Hlávková) - 6. Kušnierová (Sucháňová), 19. Patáková (Kušnierová), 35. Kujanová (Lezová), 48. Sucháňová (Tabaková), 51. Čavojská (Kľúčiková), 51. Vršková (Holekšiová), 55. Patáková (Vršková)
FBK Harvard Partizánske - ŠK 98 Pruské 5:6 sn (0:1, 3:2, 2:2 - 0:0, 0:1)
Góly: 30. Dobošová (Petríková), 37. Szocsová (Túčeková), 40. Dobošová (Gabrielová), 41. Dobošová (Veronika), 47. Petríková (Gabrielová) - 13. Pánová (Trošková), 24. Trošková (Jurenková), 39. Kopčeková (Šponiarová), 50. Púčeková (Levčíková), 56. Šponiarová, 65. Kopčeková
MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto - NTS FK - ZŠ Nemšová 15:8 (4:3, 8:4, 3:1)
Góly: 6. Faktorová (Dúbravská), 7. Chúpeková (Šamajová), 11. Tvrdá (Chúpeková), 15. Chúpeková (Tvrdá), 24. Knotková, 25. Faktorová (Dúbravská), 27. Šamajová (Chúpeková), 30. Tvrdá, 33. Faktorová (Knotková), 33. Chúpeková (Šamajová), 34. Knotková, 35. Knotková (Mlíchová), 41. Dúbravská, 45. Chúpeková (Chúpeková), 49. Šamajová (Chúpeková) - 7. Vyletelková (Čelinská), 10. Vyletelková, 18, Kúlová (Kopčanová), 21. Vyletelková (Kulová), 23. Vyletelková (Kopčanová), 25. Kukučová, 36. Papierniková (Vyletelková), 50. Papierniková (Vyletelková)