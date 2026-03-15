Lido nedopustilo prekvapenie a postúpilo. V semifinále už aj Žilina

Florbalisti bratislavského Lida a žilinského Grasshoppers postúpili do semifinále play off Extraligy mužov.
Lido zvíťazilo vo štvrtom štvrťfinálovom zápase v Košiciach nad Florkom 7:3 a v celej sérii triumfovalo 3:1.
Rovnakým pomerom vyhrali sériu aj hráči Grasshoppers, ktorí zdolali ATU Košice 6:4.
Séria medzi bratislavskými družstvami Snipers a Tsunami bude mať pokračovanie v stredu.
Snipers zvládli v nedeľu aj druhý domáci duel, zvíťazili 6:5, čím vyrovnal stav série na 2:2.
Extraliga mužov – 4. zápasy štvrťfinále
FK Florko Košice – ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 3:7 (2:2, 0:1, 1:4)
Góly: 6. Čekan (Blaško), 19. Berezňanin (Blaško), 47. Stano (Blaško) – 9. Šablica (Nôta), 13. Nôta (Nehila), 30. Nôta (Nehila), 47. Lelák (Nôta), 52. Steller (Vrábel), 54. Nehila (Nôta), 60. Nehila
/konečný stav série: 1:3, do semifinále postúpilo Lido/
Snipers Bratislava – Tsunami Záhorská Bystrica 6:5 (2:0, 3:3, 1:2)
Góly: 11. Bachurin (Koller), 19. Sokirka (Pacek), 22. Nyitray (Vránek), 35. Nyitray (Sedliak), 40. Ondruška (Sedliak), 54. Nyitray (Jáger) – 24. Livař (Banga), 31. Jurica (Matula), 36. Banga (Šifra), 54. Livař (Bujna), 60. Prokop (Šifra)
/stav série: 2:2/
FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina – FaBK ATU Košice 6:4 (1:2, 3:0, 2:2)
Góly: 7. Cvacho (Škvarna), 23. Jančo, 28. Dudjak (Miške), 29. Jančo (Korček), 46. Cvacho (Sabol), 59. Jančo (Korček) – 7. Bezeg (Valent), 12. Valent (Kubík), 58. Pázsiczký (Olekšák), 60. Kerekeš (Olekšák)
/konečný stav série: 3:1, do semifinále postúpil FBC Grasshoppers/
2. zápas play down:
VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava – DTF team Detva Joxers 10:4 (1:1, 6:1, 3:2)
Góly: 17. Lacko (Fabian), 23. Žatko (Zadňančin), 24. Baksay (Paracka), 32. Baksay (Lacko), 32. Bednárik (Trgiňa), 39. Žatko (Harbut), 40. Bednárik, 43. Žatko (Lupták), 56. Harbut, 57. Harbut (Fabian) – 9. Kamenský (Masár), 31. Zorvan (Kucej), 42. Kulich (Masár), 48. Lehocký
/stav série: 2:0/