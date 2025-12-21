Spišiačky zvládli záverečné dvojkolo. Do nadstavby idú s miernym náskokom

Prvé štyri tímy majú istú účasť v play off.

Posledné dvojkolo v kalendárnom roku, ktoré bolo aj posledným základnej časti, majú za sebou florbalistky Hyundai Extraligy žien.

Z prvej pozície do nadstavbovej časti pôjde družstvo FbK Kométa Spišská Nová Ves, ktorá dvomi výhrami nad bratislavským Snipers a nováčikom z Modry potvrdila úlohu favorita.

Súťaž sa rozdelí na dve skupiny a to prvé štyri celky (Spišská Nová Ves, Pruské, Kysucké Nové Mesto, Partizánske) a na zvyšné štyri (Nemšová, Fiľakovo, Snipers, Modra).

Prvé štyri tímy majú istú účasť v play off, zo zvyšku vzídu dva tímy, ktoré si zahrajú štvrťfinále.

Posledný celok bude hrať baráž o záchranu v najvyššej súťaži. Informoval o tom Slovenský zväz florbalu (SZFB).

Hyundai extraliga žien - víkendové dvojkolo

13. kolo

Sobota:

Snipers Bratislava – FbK Kométa Spišská Nová Ves 4:14 (1:3, 3:4, 0:7)

Góly: 12. Bučičová (Thuringerová), 33. Vargová (Šusteková), 38. Šusteková (Šajbenová), 38. Kocúrová (vl.) – 9. Hrabovská (Buková), 13. Grossová (Bajtošová), 16. Buková (Kocúrová), 29. Buková (Hrabovská), 34. Grossová (Hrabovská), 40. Talpašová, 40. Hrabovská, 41. Palčová (Bajtošová), 45. Buková (Hrabovská), 48. Grossová, 50. Koščová (Grossová), 50. Talpašová, 51. Grossová (Buková), 53. Talpašová (Grossová)

ŠK Florbal Modra – FTC Bojkun Trucks Fiľakovo 5:9 (1:2, 2:4, 2:3)

Góly: 12. Kujanová (Tabaková), 27. Kľúčiková (Tešovičová), 39. Eckerová (Tabaková), 50. Tabaková, 56. Javorková (Holekšiová) - 15. Kamenská (Kadlecová), 18. Ridzoňová (Goldčiterová), 25. Ridzoňová (Kamenská), 26. Kamenská (Kadlecová), 28. Gombás (Hlávková), 40. Gombás (Muzslay), 44. Hlávková (Kallai), 51. Hlávková (Kallai), 56. Muzslay (Gombás)

NTS FK–ZŠ Nemšová – MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 6:8 (2:4, 2:1, 2:3)

Góly: 5. Čelinská (Mutňanová), 15. Papierniková (Kulová), 32. Liptáková (Kukučová), 33. Kukučová, 57. Borovská (Kulová), 58. Borovská (Papierniková) – 6. Zgierska (Mlíchová), 9. Chúpeková K. (Zgierska), 12. Chúpeková L., 13. Chúpeková K., 25. Faktorová, 44. Faktorová (Chúpeková L.), 55. Chúpeková K. (Knotková), 56. Chúpeková K. (Chúpeková L.)

ŠK 98 Pruské – FBK Harvard Partizánske 4:2 (0:0, 3:0, 1:2)

Góly: 33. Púčeková, 37. Kopčeková (Pintérová), 39. Mikulčíková (Kopčeková), 58. Kopčeková – 47. Dobošová (Mrázová), 52. Gabrielová (Dobošová)

14. kolo

Nedeľa:

ŠK 98 Pruské – MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 5:4 (1:0, 3:0, 1:4)

Góly: 12. Virdzeková (Pintérová), 22. Púčeková (Reseková), 23. Trošková (Kopčeková), 35. Kopčeková (Pintérová), 52. Kopčeková (Pintérová) – 45. Záteková (Chúpeková), 51. Knotková (Záteková), 56. Chúpeková (Faktorová), 60. Chúpeková (Škvrndová)

ŠK Florbal Modra – FbK Kométa Spišská Nová Ves 5:11 (2:3, 2:3, 1:5)

Góly: 6. Tabaková (Patáková), 8. Tabaková (Tešovičová), 32. Kľúčiková, 34. Mrvová (Patáková), 58. Mrvová (Sucháňová) – 9. Langová (Kocúrová), 18. Hrabovská (Grossová), 20. Hrabovská (Buková), 33. Hrabovská (Talpašová), 37. Talpašová (Hrabovská), 37. Grossová (Talpašová), 42. Buková (Grossová), 49. Koščová (Točeková), 54. Talpašová (Hrabovská), 58. Janovčíková (Bajtošová), 60. Talpašová (Grossová)

NTS FK–ZŠ Nemšová – FBK Harvard Partizánske 2:6 (1:3, 1:1, 0:2)

Góly: 18. Papierniková, 28. Liptáková (Kopčanová) – 5. Mrázová (Túčeková), 10. Dobošová, 18. Petríková (Túčeková), 30. Dobošová (Gabrielová), 49. Túčeková (Petríková), 60. Dobošová

Snipers Bratislava – FTC Bojkun Trucks Fiľakovo 5:7 (1:2, 3:4, 1:1)

Góly: 1. Šajbenová (Thuringerová), 33. Hergottová (Žilavá), 35. Žilavá (Hergottová), 37. Vargová (Šajbenová), 44. Žilavá (Jurkovičová) – 2. Gombás (Kallai), 5. Kallai (Muzslay), 24. Uhrinová (Hlávková), 30. Gombás (Muzslay), 37. Gombás (Muzslay), 37. Kallai (Gombás), 58. Gombás (Uhrinová)

Konečná tabuľka po 14. kole

Poradie

Tím

Z

V

Vp

Pp

P

Skóre

Body

1.

ŠK FbK Kométa Sp. N. Ves

14

12

0

0

2

111:56 

36

2.

ŠK 98 Pruské

14

10

2

0

2

84:54

34

3.

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto

14

9

0

2

3

124:63

29

4.

FBK Harvard Partizánske

14

8

1

2

3

99:71

28

5.

FTC Bojkun Trucks Fiľakovo

14

5

1

0

8

78:102

17

6.

NTS FK – ZŠ Nemšová

14

4

1

1

8

94:106

15

7.

Snipers Bratislava

14

1

1

1

11

57:100

6

8.

ŠK Florbal Modra

14

0

1

1

12

52:133

3

