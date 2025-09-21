Považské derby jednoznačne ovládlo Pruské, zvíťazili aj obhajkyne titulu

Florbalistky ŠK 98 Pruské
Florbalistky ŠK 98 Pruské (Autor: ŠK 98 Pruské/Facebook)
TASR|21. sep 2025 o 09:06
ShareTweet0

Kysučanky nastrieľali 11 gólov.

BRATISLAVA. V šlágri 3. kola florbalovej Hyundai extraligy žien uspeli hráčky Pruského, ktoré zvíťazili v Nemšovej 10:4.

Darilo sa aj úradujúcim majsterkám z Kysuckého Nového Mesta, ktoré nedali šancu Partizánskemu a triumfovali hladko 11:4.

V súboji dvoch družstiev, ktoré doteraz nezískali ani bod, zvíťazili Snipers nad Modrou 6:3.

Hyundai extraliga žien - 3. kolo:

Snipers Bratislava – ŠK Florbal Modra 6:3 (2:1, 3:0, 1:2)

Góly: 17. Šajbenová (Randová), 18. Zúberová (Mišíková), 22. Kratochvílová (Hergottová), 30. Randová (Sedliaková), 31. Šusteková (Mišíková), 56. Randová – 12. Čeligová (Vršková), 44. Javorková (Kľúčiková), 45. Holekšiová (Javorková)

NTS FK – ZŠ Nemšová – ŠK 98 Pruské 4:10 (3:5, 0:2, 1:3)

Góly: 8. Kopčanová (Kulová), 13. Jurenková (vlastný), 16. Papierniková, 51. Vyletelková (Artmannová) – 3. Jurenková, 5. Hajdúchová, 12. Šponiarová (Pintérová), 14. Pánová (Jurenková), 17. Hajdúchová (Pintérová), 24. Hajdúchová, 34. Levčíková (Mikulčíková), 44. Pintérová (Šponiarová), 56. Šponiarová (Hrehušová), 57. Pánová (Šponiarová)

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – FBK Harvard Partizánske 11:4 (2:0, 3:2, 6:2)

Góly: 6. L. Chúpeková, 19. K. Chúpeková, 27. Kubašková (L. Chúpeková), 32. Bajanková, 37. Faktorová (Knotková), 43. Faktorová (Tvrdá), 53. Knotková (Faktorová), 55. Tvrdá, 55. K. Chúpeková (Zgierska), 56. K. Chúpeková (L. Chúpeková), 58. K. Chúpeková (L. Chúpeková) – 24. Brídova (Dobošová), 29. Mrázová, 47. Dobošová (Mrázová), 51. Brídová (Dobošová)

FTC Bojkun Trucks Fiľakovo – ŠK FbK Kométa Spišská Nová Ves 4:7 (2:2, 1:4, 1:1)

Góly: 8. Ridzoňová (Uhrinová), 11. Gombásová (Kovácsová), 29. Gálfiová (Gombásová), 45. Gombásová (Gálfiová) – 3. Langová (Kocúrová), 14. Talpašová (Kocúrová), 26. Langová (Bajtošová), 31. Talpašová (Stanková), 34. Grossová, 38. Palčová (Hrabovská), 42. Hrabovská (Buková)

Florbal

    Florbalistky ŠK 98 Pruské
    Florbalistky ŠK 98 Pruské
    Považské derby jednoznačne ovládlo Pruské, zvíťazili aj obhajkyne titulu
    dnes 09:06
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Florbal»Považské derby jednoznačne ovládlo Pruské, zvíťazili aj obhajkyne titulu