Považské derby jednoznačne ovládlo Pruské, zvíťazili aj obhajkyne titulu

BRATISLAVA. V šlágri 3. kola florbalovej Hyundai extraligy žien uspeli hráčky Pruského, ktoré zvíťazili v Nemšovej 10:4.
Darilo sa aj úradujúcim majsterkám z Kysuckého Nového Mesta, ktoré nedali šancu Partizánskemu a triumfovali hladko 11:4.
V súboji dvoch družstiev, ktoré doteraz nezískali ani bod, zvíťazili Snipers nad Modrou 6:3.
Hyundai extraliga žien - 3. kolo:
Snipers Bratislava – ŠK Florbal Modra 6:3 (2:1, 3:0, 1:2)
Góly: 17. Šajbenová (Randová), 18. Zúberová (Mišíková), 22. Kratochvílová (Hergottová), 30. Randová (Sedliaková), 31. Šusteková (Mišíková), 56. Randová – 12. Čeligová (Vršková), 44. Javorková (Kľúčiková), 45. Holekšiová (Javorková)
NTS FK – ZŠ Nemšová – ŠK 98 Pruské 4:10 (3:5, 0:2, 1:3)
Góly: 8. Kopčanová (Kulová), 13. Jurenková (vlastný), 16. Papierniková, 51. Vyletelková (Artmannová) – 3. Jurenková, 5. Hajdúchová, 12. Šponiarová (Pintérová), 14. Pánová (Jurenková), 17. Hajdúchová (Pintérová), 24. Hajdúchová, 34. Levčíková (Mikulčíková), 44. Pintérová (Šponiarová), 56. Šponiarová (Hrehušová), 57. Pánová (Šponiarová)
MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – FBK Harvard Partizánske 11:4 (2:0, 3:2, 6:2)
Góly: 6. L. Chúpeková, 19. K. Chúpeková, 27. Kubašková (L. Chúpeková), 32. Bajanková, 37. Faktorová (Knotková), 43. Faktorová (Tvrdá), 53. Knotková (Faktorová), 55. Tvrdá, 55. K. Chúpeková (Zgierska), 56. K. Chúpeková (L. Chúpeková), 58. K. Chúpeková (L. Chúpeková) – 24. Brídova (Dobošová), 29. Mrázová, 47. Dobošová (Mrázová), 51. Brídová (Dobošová)
FTC Bojkun Trucks Fiľakovo – ŠK FbK Kométa Spišská Nová Ves 4:7 (2:2, 1:4, 1:1)
Góly: 8. Ridzoňová (Uhrinová), 11. Gombásová (Kovácsová), 29. Gálfiová (Gombásová), 45. Gombásová (Gálfiová) – 3. Langová (Kocúrová), 14. Talpašová (Kocúrová), 26. Langová (Bajtošová), 31. Talpašová (Stanková), 34. Grossová, 38. Palčová (Hrabovská), 42. Hrabovská (Buková)