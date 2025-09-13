Záhorská Bystrica zvíťazila v šlágri úvodného kola, rozhodla v poslednej minúte

BRATISLAVA. Florbalisti Tsunami Záhorská Bystrica zvíťazili v šlágri 1. kola slovenskej extraligy na palubovke DTF Team Detva Joxers 6:5.
O ich triumfe rozhodol Peter Banga gólom v 60. minúte.
Extraliga - 1. kolo:
DTF team Detva Joxers – Tsunami Záhorská Bystrica 5:6 (1:0, 3:3, 1:3)
Góly: 3. a 23. Lehocký, 22. Kamenský, 32. Kucej, 55. Macák – 29. Chochol, 38. Púpala (vl.), 39. Šifra, 47. a 60. Banga, 55. Livař
Tempish Capitol Floorball Club – VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava 7:6 pp (2:3, 1:2, 3:1, 1:0)
Góly: 7., 22. a 51. Lauko, 20. Filípek, 46. Bujaki, 56. Nožina, 64. Lazor – 4. a 22. Doganov, 4. Lacko, 10. Baksay, 26. Srogoň, 44. Pempek (vl.)
1. FBC Trenčín – FaBK ATU Košice 9:5 (1:4, 6:1, 2:0)
Góly: 9. Bulejčík, 21. Korhonen, 25. Ochránek, 28. Rendl, 31. a 44. Rantala, 32., 34. a 57. Hatala – 11. Slanina, 12. Navrátil, 18. Kubík, 19. Kerekeš, 32. Fedorčák
FK Florko Košice – FK AS Trenčín 13:5 (4:0, 5:4, 4:1)
Góly: 2. Berezňanin, 8. Králik, 16., 19. a 36. Kátlovský, 25. Stano, 25. a 43. Stančík, 26. Pelegrin, 32. a 48 Andrejko, 41. Chovanec, 47. Stano – 27. a 42. Bielik, 34. Vojtek, 39. Matejka, 40. Kollár
FBK Nižná – ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 3:8 (1:4, 0:2, 2:2)
Góly: 16. Latka, 45. Záhora, 57. Laštík – 10., 24 a 28. Nôta, 12. Gálet, 20. Nehila, 20. Steller, 44. Šablica, 60. Morávek