Slovenky pocítili silu favorita. Na Svetové hry vstúpili hladkou prehrou

Svetové hry v neolympijských športoch 2025
florbal - ženy, skupina A:
Švajčiarsko - Slovensko 8:2 (2:0, 2:1, 4:1)
Góly: 14., 40. a 44. Wyssová, 3. a 44. Reusserová, 18. Bergerová, 24. Stettlerová, 44. Edizová - 26. Červená, 44. Hudáková
Zostava SR: Farulová – Červená, Klapitová, Pudišová, Trošková, Vendžurová – Chupeková, Drábeková, Mrázová, P. Hudáková, Grossová, Faktorová, K. Hudáková.
ČCHENG-TU. Slovenským florbalistkám sa nevydaril úvod Svetových hier v neolympijských športoch.
V čínskom Čcheng-tu prehrali svoj prvý duel na turnaji, keď v A-skupine podľahli favorizovanému Švajčiarsku hladko 2:8.
Najbližšie ich čaká v sobotu od 3.30 SELČ súboj proti Thajsku.
Slovenky držali prijateľný výsledok proti favoritkám v úvodných dvoch tretinách, po ktorých prehrávali o tri góly.
Nevyšla im však tretia časť hry, keď inkasovali štyrikrát. Za slovenské družstvo sa strelecky presadili Lenka Červená a Paulína Hudáková.
„Od začiatku sa hralo vo vysokom tempe. Urobili sme veľa chýb. Pred zápasom sme si hovorili, na čo si musíme dať pozor a napokon sme tie chyby predsa len spravili a dostali po nich góly,“ citoval autorku prvého slovenského gólu portál olympic.sk.
„Veľké individuálne chyby nás stáli výsledok. Švajčiarkam sme darovali prakticky sedem gólov, tým, že sme im dali loptičku na florbalku. Prvá tretina bola naša hra s loptičkou nulová.
Dôležité pre vývoj duelu bolo aj to, že súboj prvých pätiek nedopadol v náš prospech. Základný cieľ, zdolať prvýkrát Švajčiarky a dostať sa cez nich do top 4 sa nám nepodarilo splniť,“ zhodnotil duel hlavný tréner SR Michal Jedlička.
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Švédsko
1
1
0
0
0
21:2
2
2.
Švajčiarsko
1
1
0
0
0
8:2
2
3.
Slovensko
1
0
0
0
1
2:8
0
4.
Thajsko
1
0
0
0
1
2:21
0